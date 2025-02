Sofía Coll, un año después del Benidorm Fest: "Allí hay que tomar buenas decisiones todo el rato. Es fácil equivocarse"

Tenía un proyecto artístico más o menos definido, pero no fue hasta su experiencia en Eufòria, el exitoso 'talent show' musical de TV3, cuando fue reconocida en Cataluña. Sofía Coll sabía que la televisión bien podía ser la manera de conectar con un público aún más amplio. Y llegó el Benidorm Fest 2024.

"Yo he estado en la tele porque no he tenido recursos para hacerlo de otra manera", reconoce en su entrevista a BLUPER. La joven de 26 años participó en la tercera edición del certamen de Televisión Española con Here To Stay, una canción que escribió junto a Juan Sueiro, Mauro Canut y Nacho Canut. Este último, compañero inseparable de Alaska en Fangoria.

No fue a Eurovisión -llegó a la final de la preselección, siendo la séptima clasificada-, pero el objetivo ya estaba cumplido. Asegura que no cambiaría nada de su paso por el Benidorm Fest, aunque siempre haya "cosas que mejorar", y reflexiona sobre la imagen actual del concurso.

"Yo pienso que la puesta en escena es importante, te cuenta muchas más cosas que la canción. Si salimos todos con un fondo blanco y cantamos, no sería tan entretenido a nivel televisivo", explica a este periódico. Por cierto, para Melody, nuestra abanderada en este 2025, solo tiene halagos: "Ya nos está dando momentazos y nos va a representar muy bien".

Coll se encuentra en plena presentación de su nuevo EP, Auroraboreal, compuesto por seis temas con seis "universos propios". Más allá de las canciones, la artista confiesa cuánto se implica en su proyecto a nivel estético: "No me puedo olvidar de mi cuerpo, de mi imagen, de mi universo visual. Me encanta trabajar con creativos, con artistas, que eleven la obra".

'Auroraboreal, a short film', un proyecto de Sofía Coll.

Presentas nuevo EP, Auroraboreal. ¿Qué nos puedes contar de estos seis temas?

El foco de todas las canciones está en validar emociones de cada uno. Me gusta explorar lo que es real y lo que no. Me parece interesante que la única verdad que tengamos sea nuestra realidad, lo que sentimos. Desde ese juego, quiero traspasar esa fortaleza a través de cada emoción. Cada canción tiene su propio universo.

Here To Stay, la canción que llevaste al Benidorm Fest, la escribiste junto a Juan Sueiro, y los hermanos Canut. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?

Me escribieron Juan Sueiro y ellos dos, diciendo que habían hecho una demo de una canción para el Benidorm Fest. Que les flipaba mi proyecto y que querían trabajar conmigo. Me descubrieron a través de varios vídeos y amigos en común. Me puse a trabajar con la canción, le cambié un montón de cosas y me daba apuro. ¿Cómo les iba a decir yo a esta gente: 'El estribillo no me gusta'? Pero la verdad es que fue muy fácil con ellos, respetaron mucho mis gustos personales.

En alguna entrevista has dicho que eres un poco inconsciente en lo artístico. ¿Crees que hay que serlo para dedicarse a este mundo tan difícil?

Sí, hay que ser consciente e inconsciente a la vez, una combinación rara. Cuando me aparecen oportunidades, en el momento no lo pienso y me lanzo a la piscina, por la anécdota. Si te paras a pensar mucho las cosas, al final no lo haces.

Sí que tengo ese punto inconsciente, como que me hace todo mucha ilusión y no soy consciente de la magnitud de la cosas. Este año, al volver al Benidorm Fest, ha sido como: 'Guau, yo estuve aquí el año pasado'. Luego también hay que tener un punto consciente de saber dónde estás y quién eres.

Tienes también a Manu Guix, subdirector de la Academia de OT, en la producción de Auroraboreal. ¿Sabe que te presentaste al casting de 2018?

Sí, compuse DisTorsioNadA con Roger Rodés y con él en Medusa Estudio. Estuve muy cómoda, como si les conociese de toda la vida. Manu ha grabado los teclados. No sé acordaba y no sé si lo sabe, yo no se lo he dicho. La verdad es que para mí tampoco es muy importante en ese tema, me lo sacan en todos lados, pero ha sido más bien un hecho anédótico en mi vida, que me hizo conocer a mucha gente.

Sofía Coll, en la sesión fotográfica de 'Auroraboreal'. Universal Music

Quizá, la gente de fuera de Cataluña no sea consicente de lo que supone el fenómeno Eufòria. ¿Por qué crees que se vive tanto allí?

No había ningún programa así a nivel catalán. El tono es familiar, positivo. No hay 'beef' como en el resto de 'realities', está enfocado a la música. De repente, surge un programa que junta a varias generaciones los viernes por la tarde. Ha sido todo un fenómeno, hicimos dos 'sold out' en el Sant Jordi.

A mí Eufòria me vino en un buen momento. Yo ya tenía un buen bagaje profesional, también emocional y mental. Fue una buena decisión para que la gente me entendiese como 'performer'. Al final, como artista emergente, es difícil que te dejen subir a X escenarios.

De hecho, hay ciertas informaciones que apuntan a que el ganador de Eufòria podría ser el próximo representante de Andorra en Eurovisión. ¿Qué te parecería la vuelta de Andorra al festival?

Cuando lo vi, dije: 'Si lo sé, me presento ahora'. Me parece increíble. Creo que Andorra es el único país que nunca ha estado en la final de Eurovisión. Sí que es verdad que se está rumoreando, pero TV3 no lo ha afirmado, así que no sé.

¿Cómo fue volver a Benidorm un año después?

Me sentí como en casa y disfruté muchísimo. Estuve viendo las galas en directo. De repente, es lo que te decía antes, te das cuenta de la magnitud de las cosas. En ese momento, como estás tan sumergida en tu trabajo, no te das cuenta de la magnitud del asunto.

¿Cambiarías algo de tu paso por la preselección?

Yo creo que las decisiones que tomamos nos hacen ser las personas que somos. Si tuviera una varita mágica para cambiar algo, no hubiera aprendido, no sería la persona que soy ahora. ¿Hay cosas que mejor se pueden hacer ahora? Por supuesto.

Sofía Coll, durante su actuación en el Benidorm Fest 2024. RTVE

Dicen que cuando llegas allí ya no hay mucho margen para cambiar cosas de la propuesta...

Nada, no tienes nada de margen. Es todo muy rápido, apenas tienes un mes para cerrar la puesta en escena. Hay que tomar muy, muy buenas decisiones, todo el rato. Al final, es muy fácil equivocarse en algo.

Este año, con la victoria de Melody, parece estar más abierto que nunca el debate de si el Benidorm Fest es una preselección para Eurovisión o un festival de la música española. ¿Tú qué piensas?

Al final, es lo que es, es la preselección para ir a Eurovisión. Igualmente, me parece un festival de música. No entiendo muy bien qué es lo que quieren que pase. ¿Que no se haga tanta puesta en escena? Es que desde fuera es fácil hablar. Igual llegas allí, te motivas y quieres hacerlo todo.

Yo pienso que la puesta en escena es importante, te cuenta muchas más cosas que la canción. Si salimos todos con un fondo blanco y cantamos, no sería tan entretenido a nivel televisivo. No sé cuál serían las opciones, pero sí que existe que hay ese debate. A mí me parece bien todo.

¿Qué te parece Melody?

Ella me parece increíble. Ya nos está dando momentazos y creo que nos va a representar muy bien.

Sofía Coll, en una fotografía promocional. Universal Music

También fuiste concursante de La Voz Kids. ¿Qué te parecen los 'talents' infantiles?

Lo peor son los padres. Yo fui con mi abuela. A mí me sirvió para mi autoestima. De repente, con 14 años, todo un país me estaba diciendo que cantaba bien. Eso es algo que no sabía que necesitaba. Me sirvió para saber que había una industria, que había niños dedicándose a esto. Es evidente que hay explotan a los niños, pero no fue mi caso. Hay de todo.

¿Te gustaría seguir dedicándote a la tele de alguna manera?

Yo he estado en la tele porque no he tenido recursos para hacerlo de otra manera. Si hubiera sido rica, otro gallo hubiera cantado. La televisión te da visibilidad, permite que más gente sepa lo que haces, pero las cosas hay que hacerlas con un porqué. ¿En 'talents'? No me veo.

Ahora estoy de presentadora en programas, que me parece muy guay porque pega con mi vertiente de actriz. No considero que tenga un perfil televisivo, ha sido un recurso que he tenido que usar para hacer despegar mi carrera.

¿Qué podemos esperar de Sofía Coll en los próximos meses?

Vamos a tener bolos este verano, pero no me han confirmado fechas. Este domingo se estrenó una pieza audiovisual preciosa que hemos llevado toda la dirección creativa Víctor Guillén, mi coreógrafo y gran amigo, y con la dirección de Cool, que es un chico chulísimo de Málaga. Hemos hecho una pieza de siete minutos que pasa por todas las canciones del EP. Queremos darle cariño y seguir explotando, que a mí lo que me fascina es pasar por todos lados. Estamos tmabiéna punto de estrenar la segunda temporada de Èpic Nails.

Sofía Coll es presentadora de 'Èpic Nails'. TV3

Estás muy encima de tu proyecto a nivel estético, ¿no?

Es que para mí es muy importante. Son como herramientas expresivas que ayudan a explicar más. No me puedo olvidar de mi cuerpo, de mi imagen, del universo visual. Me encanta trabajar con creativos, con artistas, que eleven la obra.