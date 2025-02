Belén Esteban no se calla y señala un topo en el entorno de Anabel Pantoja: “Alguien se está yendo de la boca”

Ni que fuéramos Shhh ha abierto la tarde con imágenes de Anabel Pantoja. La que fuese concursante de Supervivientes ha abandonado Gran Canaria para ir a Sevilla, y de ahí, a Córdoba. Acompañada de su pareja David Rodríguez y de su hija Alma, Anabel salió de casa a las seis y media de la mañana, y vivió un desencuentro con la prensa.

“Parece que el tiempo no pasa. Están viendo a Anabel Pantoja, que sigue cabreada por la presencia de la prensa”, introducía María Patiño. “Ha llegado a Sevilla con David Rodríguez, y la estamos viendo con Merche, y el destino final: Córdoba. Allí hay abogados, médicos y hay quien apunta que quieren tener la visión de otros médicos respecto a la visión de la niña”, narraba la presentadora.

Belén Esteban tomaba entonces la palabra. “Quiero decir una cosa. No entiendo cómo a las seis de la mañana puede haber prensa en una puerta. Es porque alguien se está yendo de la boca, así de claro lo digo”. Y señalando a Vamos a ver, de Telecinco, valoraba que “no es normal” que estuviese allí a esa hora, y que habría alguien que esté contando cosas a la gente de ese programa.

“¿Del entorno de Anabel?”, le preguntaban. “No tengo ni idea”, deslizaba en primer lugar la colaboradora. Y al lanzarle, directamente, si ella sospecha de alguien, Belén Esteban sentenció: “No lo voy a decir, pero lo tengo clarísimo”.

Belén siguió diciendo que es “raro” que el programa de Joaquín Prat tuviese periodistas trasladados hasta allí, “cuando nunca ha habido prensa a las seis de la mañana”. María Patiño señalaba entonces que de Vamos a ver, el periodista Pepe del Real dice que habla con Anabel Pantoja. También se apuntó a Isa Pantoja, que trabaja en el matinal, aunque la exculparon porque “Isa tiene menos información que yo”.

María Patiño reconocía que no había dado importancia a que la prensa estuviese a pie del cañón desde tan pronto. Belén Esteban siguió exponiendo que ella no ha hablado con Anabel Pantoja de sus sospechas, pero ella cree que es “una única persona, lo tengo clarísimo”. “Mi pregunta es: cómo sabía el programa que iban a salir a esa hora. Yo no desconfío de Anabel ni de David, lo tengo clarísimo”, volvía a decir Esteban.

María Patiño dejó caer que igual era una información que Anabel había contado alguien en “una conversación relajada”. “Yo te digo que tiene un topo, y lo tienen”, insistía Belén. Y ahí Lydia le dio la razón, pues cree que si le cuentas a una amiga que vas a ir a otra ciudad de manera distendida no das información como el avión que vas a coger.