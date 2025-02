Antonio Rossi habla sin reparo sobre la última hora de Anabel Pantoja: "Se puede demostrar qué le pasó a la menor"

Novedades en la investigación sobre el caso Anabel Pantoja. La influencer junto a su pareja se han trasladado a Sevilla para acudir a una revisión médica programada a la que acudió la pequeña Alma, que este miércoles cumplirá tres meses.

De esta manera, en Vamos a ver quisieron contar la última hora de esta investigación que afecta directamente a la sobrina de Isabel Pantoja. "Es un viaje programado y van a lo concreto. Siguen haciendo su vida al margen de todos los comentarios que hay", señalaba el periodista Antonio Rossi en el magacín de Telecinco.

"Es una noticia muy significativa y positiva que la niña pueda hacer este viaje, en un avión y todo lo que supone. Es la mejor de las noticias", apuntaba Sandra Aladro. "Esta niña tiene un seguimiento médico judicial y el hecho de que haya subido a un avión significa que ni en el ámbito médico o jurídico se ha puesto ningún inconveniente", recordaba el periodista Alfonso Egea.

En esta línea, el presentador Joaquín Prat seguía el relato de sus colaboradores: "No hay ninguna cautelar que impida a la pareja, en compañía de su hija, abandonar las Islas Canarias ni desplazarse a otro lugar ni nada por el estilo. Y porque la niña está bien y por lo tanto apta para viajar".

"Anabel conoce perfectamente cómo es este medio y debería encontrar el equilibrio entre una cosa y la otra. Es el hecho que se sienta molesta por la presencia de la prensa y por ser la primera vez que se sube en avión con la niña", explicaba Joaquín Prat con el trato de la influencer sobre los compañeros de prensa.

"Cuando las noticias no son buenas, la prensa es un compañero de viaje muy molesto. En este caso, lo que los rodea es muy duro y es difícil lo que están viviendo. Confío en que no dure mucho tiempo este proceso. Anabel no estaba acostumbrada a que en Canarias le prestásemos atención, no dejaba de ser noticia más allá de sus comentarios en redes sociales. Eso es una realidad", argumentaba la periodista Sandra Aladro sobre el asunto.

Antonio Rossi también quiso aportar nuevos datos sobre la investigación: "Están todos contrariados y por cualquier cuestión que les afecte. Responsabilizan a los medios de todo lo que está pasando. Fíjate lo contrariados que están que se han planteado tomar medidas en contra del propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias que difundió un comunicando con detalles del caso".

"Era una prueba de envergadura y que requería efectos especiales. El juzgado espera tener la prueba entre el juves y el lunes. Está todo preparado para que la semana que viene sea decisiva y que la jueza tome una decisión", explicaba, con lujo de detalles, Antonio Rossi este miércoles en Vamos a ver.

"Tienen reunión con los abogados que van a plantear todo el estudio, es decir, el equipo médico que va a apoyar a David, en el caso que lo necesite. Van a conocer a todos los que hacen el informe que va en buen camino", informaba el colaborador.

"Hay posibilidades de demostrar que las lesiones son producto de otra historia y no de lo que se señala en el informe forense. Están muy contentos, porque hasta dónde se, se puede demostrar que hay una razón médica que sustenta lo que le pasó a la menor", apuntaba de manera tajante Antonio Rossi, uno de los periodistas con más información en este asunto.