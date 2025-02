Soraya no duda y se pronuncia más claro que nunca sobre Melody en Eurovisión: "¡Que cante todo lo que quiera!"

Muchas son las voces que se han expresado sobre la reciente victoria de Melody en el Benidorm Fest, que la convirtió en la representante oficial de España para el Festival de Eurovisión que se celebrará este año en Basilea.

La cantante Massiel, que hizo historia al conseguir la primera victoria de España en Eurovisión, con La La La en 1968, en el Royal Albert Hall de Londres, no dudó en hablar sobre Melody y su ya famoso Esa diva. La artista madrileña señalaba que consideraba la canción "muy comercial". Lejos de verlo como algo negativo, Massiel ponía en valor la importancia de que un tema así vaya directo a Eurovisión.

Por otra parte, el polifacético Pedro Ruiz también ha hablado sobre Melody. En este sentido, el actor y presentador de televisión apuntó en sus redes sociales: "Melody, que ganó el concurso, lleva la energía que reina en ese certamen".

También otro rostro conocido de la pequeña pantalla, como es Juan del Val, quiso dar su punto de vista sobre la reciente elección de Melody como representante de España en Eurovisión. "He tenido la oportunidad de hablar con una persona del equipo que no le gustaba esta opción. Lo digo porque, aparte de su enorme historia de superación, sí que es verdad que hay algunas personas que son contrarias a su propuesta”, se expresaba el colaborador en La Roca.

Ahora, una voz más que autorizada ha querido también hablar sobre Melody. La cantante Soraya Arnelas ha sido entrevistada en Espejo Público, donde ha repasado sus más de 20 años de éxitos en los escenarios.

Arnelas representó a nuestro país en Eurovisión 2009 con la canción La noche es para mí. A pesar de las altas expectativas y de una actuación llena de energía, terminó en la posición 24 de 25 en la final, obteniendo solo 23 puntos.

"Melody a cualquier lugar al que acude, ella va cantando. Lo ha cogido con ganas. Además, ella se presentó para ser representante en Eurovisión 2009 y fuiste tú al final la persona encargada de representarnos", comentaba la presentadora Gema López en Espejo Público a la entrevistada de este martes.

"En 2009 votó el público y tuve la suerte de ser yo. Han pasado muchos años y Melody viene con muchas ganas. ¡Que cante, por favor, todo lo que quiera!", apuntaba Soraya Arnelas sobre la representante de este año en Eurovisión.

"¿Te arrepientes o te perjudicó tu paso por Eurovisión?", le preguntaba Miquel Valls, durante la entrevista. "Para nada, yo aprendí, a pesar de quedar penúltima, una de las lecciones más importantes: no delegar nunca nada tan importante para tu vida a otras personas que no vayan a cuidar ese proyecto con tanta pasión como tú lo puedes hacer. También aprendí a decir que no, porque antes no me enfrentaba al conflicto", sentenciaba con claridad la artista de Cáceres.

"Quedas penúltima y no pasa nada. Pero yo quería haberme venido con una posición mucho mejor", confesaba la cantante que celebra sus 20 años de carrera musical con el relanzamiento de una nueva versión de su éxito La noche es para mí.