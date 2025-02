Una soltera votante de Vox rechaza a su cita en 'First Dates' por su masculinidad: "Me gustan más hombres"

Tras su especial por el Día de San Valentín, First Dates ha vuelto a la normalidad. Un día más, el programa presentado por Carlos Sobera ha reunido a solteros que buscan darse una oportunidad en el amor. Entre ellos, ha estado Mónica. Se trata de una joven de 18 años, quien proviene de Guadalajara y está opositando a Guardia Civil. El dating show le propuso una cita con José, un joven al que ha rechazado por su masculinidad.

La joven revelaba que la gente le confunde tanto con Victoria Federica como con Rosalía. La adolescente señalaba que se consideraba “más pija que casual” y también “más casual que choni”. “En chándal, nunca”, ha afirmado rotundamente a las cámaras del dating show.

En su encuentro con Sobera, revelaba que le gustaría trabajar en el horario nocturno cuando logre la plaza como Guardia Civil. “Me gustaría hacer controles de alcoholemia, drogas…”, expresaba. Además, ha confesado ser una gran amante de la tauromaquia y de la caza, algo que ha practicado junto con sus cuñados.

Sobera le propuso que dejase una nota a su cita. Para ella, era claro lo que demandaba: comprensión y sinceridad. El formato le ha propuesto una cena con José, quien ha repetido en el dating show. El joven de 20, estudiante de Turismo de 20 años y procedente de Casarrubuelos, un pueblo de Madrid. El soltero ya había acudido previamente al programa, revelando que su ídolo político era el presidente argentino Javier Milei.

En su regreso a First Dates, José le confesaba a Sobera que sus objetivos en la vida habían variado en este tiempo, dado que ahora estaba centrado en sus estudios. Además, se ha convertido en influencer, lo que no le ha dejado mucho margen para encontrar una nueva ilusión. “No he conocido chicas y por lo tanto, no me he comido un pete”, expresaba al presentador.

Mónica en 'First Dates'.

Tras saber que a Mónica le gusta “Vox, la caza y los toros”, José quiso conocer a su cita. Sin embargo, la primera impresión que ha causado en la joven no fue del todo positivo. Dada su presentación, la opositora esperaba encontrarse a alguien arreglado… y José ha acudido a la cena vestido en chándal.

En lo referido a aficiones, tampoco coincidían mucho. A pesar de que a José le llamó la atención que a Mónica le gustaran los toros, el veinteañero confesaba no tener ni idea de tauromaquia. El creador de contenido revelaba que era más de videojuegos. Sin embargo, confesaba no saber qué era la Plaza de Toros de Las Ventas. “Sé que hay una estación de metro” admitía.

Mónica y José en 'First Dates'.

Mónica no ha querido mostrarle qué era la plaza de toros, instándole a que lo buscase en Google. La cita no ha fluido tampoco en temas musicales y de cultura. Él le revelaba que Eminem era uno de sus ídolos y la opositora no sabía quién era el rapero estadounidense. Ella le ha hablado del Rocío, pero el veinteañero pensaba que se refería al “agua que se queda en las hojitas”.

Una revelación que ha dejado sorprendido a José es que Mónica es muy religiosa, asiste a misa y es virgen. Ante este dato, el estudiante de Turismo ha querido saber si esperaba al matrimonio. La joven le ha confesado que no, sólo que estaba buscando encontrar a un hombre “hecho y derecho”.

Era evidente que faltaba la chispa no iba a provocar un buen desenlace. A la hora de tomar la decisión final, José revelaba que sí le gustaría repetir con Mónica. Sin embargo, la opositora ha rechazado ver de nuevo a José. Ha sido el argumento que ha dicho delante de las cámaras lo que ha encendido la polémica, al meterse en un jardín.

Mónica rechazaba a José por su masculinidad. La chica buscaba un perfil “más hombre”. “Como persona, sí. Pero como prototipo, no”, revelaba. “El tipo de chico que me gusta es más hombre. Físicamente más masculino”, añadía. Esto ha provocado que la despedida entre ambos fuera de lo más incómoda.