Lydia Lozano, sin filtros sobre su noche de San Valentín: “A las dos de la mañana yo no paraba de vomitar”

El amor lleva en el aire en Ni que fuéramos Shhh desde el pasado viernes 14 de febrero, cuando se celebró San Valentín. Y es que este martes el programa de TEN ha intentado seguir los pasos que dio aquella noche Íñigo Onieva, pues al parecer fue visto saliendo de un hotel a escondidas, mientras Tamara Falcó, su esposa, estaba trabajando fuera.

Quien no pasó el Día de los Enamorados en un hotel precisamente fue Lydia Lozano. Y es que hoy ha reconocido en el mismo programa que pasó mal aquella noche “porque me comí una almeja”.

Kiko Hernández fue quien puso el tema sobre la mesa, y pidió detalles del menú que le había elaborado su marido, Charly. “¿Vomitaste?”, preguntaba angustiada Belén Esteban, mientras Lozano detallaba que su esposo le hizo su plato favorito. “O sea, que te quiere envenenar”, resumía Kiko.

Lydia Lozano narró entonces cómo el pasado viernes estaba trabajando en Ni que fuéramos Shhh, cuando su marido le preguntó que si quería algún plan especial para celebrar San Valentín. Ella le respondió que no, porque esa jornada había tenido doblete, y que prefería cenar en casa, “una cenita graciosa, romántica, y nos tomamos algo, una buena botella de vino y nos vemos una película”.

Así, Charly hizo de cocinero, y elaboró “lo que más me gusta, almejas a la marinera con arroz blanco. Estaban buenas, pero me tocó una mala”. “¿Crees que Charly te quiere envenenar?Lleváis mucho tiempo juntos ya”, insistía Kiko Hernández.

Lozano continuó su historia detallando que “a las dos de la mañana yo no paraba de vomitar. Y me curé porque llamé a una amiga mía de un restaurante”. Esa amiga le recomendó tomar chupitos de agua con limón, “y me curé”.

Ante las preguntas de sus compañeros, Lydia se vio obligada a aclarar que las almejas no olían mal, porque “con ajo y guindilla, ahí no lo notas”. “Y le dices a Charly: ahora ver una película de amor, o a hacer el amor, y te vas al baño a vomitar”, seguía apuntando Kiko Hernández, logrando que su compañera estallase en risas.

A pesar de que Lydia identifica claramente las almejas como el producto que le revolvió el estómago, Kiko Hernández y Belén Esteban culparon al beber en exceso la indisposición. “Ahora le echas la culpa a Charly”, finalizaba Belén, que este martes volvió a ejercer de presentadora ante la ausencia de María Patiño.