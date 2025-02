Joaquín Prat no se corta y defiende a Bayán de ‘La Isla de las Tentaciones’: “Aquí un tufo un poquito machista”

La emisión de anoche de La Isla de las Tentaciones ha dado bastante contenido a los programas de Telecinco para comentar a lo largo de este martes. Y así, en Vamos a ver, como es habitual, han recopilado algunos de los mejores momentos del reality que presenta Sandra Barneda para comentarlos a continuación.

Uno de los bloques estuvo dedicado a Bayán, quien fue catalogada como la villana de la edición por no creerse las lágrimas de Eros, su pareja en los últimos cuatro años. No solo no se apiadó de él, sino que cargó contra su persona por todo lo que le había hecho sufrir a lo largo de su relación.

“Dedicar a tu novio la cúpula mañanera es una de las mayores fantasías de esta edición”, afirmaba Joaquín Prat sobre Bayán. Y mientras, de fondo, Alessandro Lequio apostillaba: “¡Maldad! ¡Maldad!”. “No estoy de acuerdo con todos los que definís a Bayán como la mala de la película”, insistía entonces el presentador.

Así, Joaquín recordó que “Bayán, a lo largo de 4 años, ha sufrido constantes infidelidades por parte de Eros. Ha tenido que ver, ha presenciado a Eros en la cama con otra. Y es Eros el que desata las hostilidades enrollándose, co Erika”. “Ella ha dicho era tu última oportunidad, la has desaprovechado, pues yo ahora te dedico mis cúpulas mañana. ¿Y es la mala? Hay aquí un tufo un poquito machista”, recriminaba a sus compañeros.

Mientras que en el corrillo había voces que señalaban que Bayán fue al reality con la mochila llena de rencor y dispuesta a ajustar cuentas del pasado, Lequio tomó la palabra para exponer lo que, según él, es “la diferencia fundamental entre los chicos y las chicas”. “Los chicos pecan, pero intentan no hacer daño. Mientras que las chicas pecan precisamente para hacer daño”, sentenciaba el italiano, y pidiendo apoyo a los otros colaboradores, preguntando si eran verdad o no sus palabras.

Alejandra Rubio, por su parte, “para mí Bayan no es la mala de la película por Eros, sino por el trato hacia sus compañeras”. “Al final ve a su novio llorando, se siente culpable y su forma de ponerse la coraza y decir: te fastidias y se acabó. Pero creo que ella es mala por cómo se porta con el resto”, añadía.

Pero Lequio quiso corregirla: “Ella ha ido a vengarse y a humillarle. Ella ha tenido que soportar cuatro años de infidelidades, y usa el programa para humillarle públicamente. ¡Maldad! ¡Maldad!”, gritaba.