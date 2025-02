Sandra Barneda se sincera y airea la frase que 'La isla de las tentaciones' no emitió tras el famoso '¡Montoya, por favor!'

Sandra Barneda aún no se cree lo que está pasando con la octava edición de La isla de las tentaciones. El programa no sólo se ha convertido en un tremendo éxito de audiencia -promedia un 17,2% y 1.356.000 espectadores con sus emisiones los lunes-, sino que también ha traspasado fronteras con el "¡Montoya, por favor!".

La escena acumula cientos de millones de reproducciones al viralizarse en redes sociales después de que clubes, instituciones y compañías de todo el mundo comparieran la famosa cita del utrerano. Hasta saltó a la televisión estadounidense, concretamente en el programa que presenta Whoopi Goldberg.

Pero más allá de Montoya y compañía, es de justicia reconocer que el fenómeno es también gracias al trabajo de Sandra Barneda. Todos coinciden en que las caras de la presentadora al ver en primera persona las emociones a flor de piel de las parejas son de lo mejorcito de un programa que sostiene a Telecinco.

La presentadora compartió en su cuenta personal de Instagram que está "alucinada" llegando a calificar de "increíble" lo que está pasando con La isla de las tentaciones. "¿Pero qué locura es esta?", se pregunta.

"Es un reconocimiento a los que hacemos el programa. Creo que es la primera vez que ocurre con un programa español que se vuelve viral mundialmente. Es que salgo a la calle y me dicen la misma frase todo el rato, ¡Montoya, por favor!", asegura la catalana.

Sobre la famosa secuencia, en la que tiene que salir corriendo detrás de Montoya por la orilla de la playa, dice lo siguiente: "Llevo zapatillas todo el rato por si tengo que salir a correr. Me dicen que si estoy en forma. Pues menos mal, así mi entrenador pensará que sí. Pero no, no hubo forma de pillarle".

En otro momento, la presentadora dice que el equipo de La isla de las tentaciones vivió el momento de "manera muy diferente". Y así lo narra: "Yo veo que Montoya se pone nervioso, pero es que él se pone nervioso continuamente".

En ese momento, el utrerano estaba viendo en directo lo que sucedía en Villa Playa. "Cuando veo que Manuel está con Anita y empiezan a liarse, digo: 'Madre mía, la que está pasando", se sincera. Es entonces cuando Montoya se revuelve y sale a la carrera gritando.

"De repente, salgo disparada", dice para desvelar la frase que se quedó fuera del montaje final. "No habéis visto un momento determinado en el que grito: '¡Cogedlo, por favor!". Eso no se ve", cuenta añadiendo que tampoco se vieron la cantidad de rayos que dejó la tormenta eléctrica. "Cayó la mundial".