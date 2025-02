Makoke será concursante de 'Supervivientes 2025': el fichaje que nunca se producía por culpa de Kiko Matamoros

Makoke, por fin, será concursante de Supervivientes. La de 2025 será la edición en que los espectadores la verán saltar del helicóptero y empezar su aventura en Honduras. Se une así a Pelayo Díaz, primer participante confirmado de esta temporada.

Ella misma lo comenta en el vídeo en el que confirma su participación en el 'reality': "Casi todos los años estaba en las quinielas". Como analizamos en BLUPER hace casi un año, la que fue mujer de Kiko Matamoros era "la eterna vetada" del formato de Cuarzo Producciones. En no pocas ocasiones, sonó para fichar por el programa, pero nunca llegaba a producirse el anuncio oficial.

La vez más sonada fue la de 2022. Sí, el año en que Matamoros concursó en el espacio de telerrealidad. Como supo en su momento este periódico, Makoke llegó a tener un precontrato firmado. Sin embargo, Kiko negoció un contrato mucho más ambicioso, cuya condición era que no fuese su expareja.

La propia colaboradora lo confirmó en Viva la vida, después de señalar que todos los años tenía conversaciones con la productora del 'reality', entonces, Bulldog TV. "Al final me dijeron que no estaba, me imaginaba que era por esto. Si de repente me he caído de la lista, pues será por lo de Kiko", asumía.

De hecho, aquella tarde, aseguró: "No voy a dejar de trabajar por encontrarme con esta persona. Si me ofrecen un 'reality', lo voy a hacer". Incluso deseó que ambos pudieran coincidir en el programa y resolver sus diferencias en plenos Cayos Cochinos.

Lara Álvarez y Kiko Matamoros, en 'Supervivientes 2022'. Mediaset España

El año pasado, se dio una situación similar, en este caso por el fichaje de Laura Matamoros. La 'influencer' al parecer también puso unas condiciones realmente claras sobre su presencia en el concurso. Entre ellas, no compartir experiencia con la ex de su padre.

Makoke lleva ligada a Telecinco desde la década de los noventa. Mientras hacía sus pinitos como modelo, fue fichada por la cadena como azafata del Telecupón. En los últimos años ha sido colaboradora habitual de espacios como Gran Hermano VIP -del que también fue participante en 2018-, Cámbiame VIP, Viva la vida, Así es la vida o Fiesta.

Su último 'reality' fue ¡Vaya Vacaciones! en el verano de 2023, donde concursó junto a su hijo, Javier Tudela. En la casa tuvo enfrentamientos con Marta Peñate y hasta sufrió un aparatoso percance, ya que perdió un diente en una de las pruebas que proponía el espacio.