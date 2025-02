La hilarante imitación de Carlos Latre de Montoya de 'La isla de las tentaciones': "¡Me has destrozado, Anita Rosa!"

El programa de AR no ha pasado por alto el fenómeno viral de La isla de las tentaciones y continúa explotándolo. Este lunes, el matinal que conduce Ana Rosa prometía la presencia en plató del "Montoya más despechado", según se podía leer en un rótulo. Sin embargo, no ha sido el Montoya de carne y hueso quien se ha sentado con Quintana, sino Carlos Latre.

El showman, que se incorporó al formato de Unicorn Content, coincidiendo con la vuelta de Ana Rosa a las mañanas, ha protagonizado una desternillante imitación del concursante sevillano, después de que las imágenes de su carrera hacia la villa de las chicas se viera en todo el mundo.

"Es el personaje del momento. No sólo en España, sino en todo el mundo. Lo próximo es que Trump hable de Montoya", bromenaba la comunicadora de Telecinco, calificando al utrerano como "un hombre que tiene una personalidad de una sinceridad tremenda".

Latre ha hecho su entrada al plató de El programa de AR a la carrera por las instalaciones de Fuencarral, como no podía ser de otra manera. "¡Me has destrozado, Anita Rosa!", gritaba ante la risa de Jano Mecha, Cristina Cifuentes y Paloma Barrientos, tertulianos de este lunes en El aperitivo.

Ya ubicado, el doble de Montoya continuaba su drama: "Me has destrozado por dentro. Es como te comes un kebap por las mañanas, que te destroza por dentro". "¡Salta la gamba!", cantaba dando palmas con gracia.

Carlos Latre, a la carrera y gritando por las instalaciones de Fuencarral a lo Montoya.

"¿Te has olvidado de Anita?", preguntaba a continuación Ana Rosa, a lo que Montoya volvía a romperse parafraseando al de verdad recordando su infidelidad con Manuel: "No, por favor. No me hables. Ha cambiado un Ferrari por un Twingo y ya está".

"Los Montoya es una de las familias más grandes que ha habido en España", decía después para hacerse eco del guiño que hizo "Groupie" [Whoopi] Goldberg: "Estoy mejor que muerto ahora mismo. Montoya sólo brilla".

"Puedo presentar todo porque soy arte puro", ha dicho a raíz de las declaraciones que hizo su padre, al asegurar que Montoya podría ponerse al frente de los informativos incluso. "Pero estoy desesperado".

"Me metí en un Zara y me cargúe todas las camisas que había. El Primark... Me he recorrido todas las cosas de España. Me ha llamado Calleja para la carrera espacial; Feijóo para la carrera electoral. Hasta de la Vuelta Ciclista España para llevar la meta volante", ha dicho.

El doble de Montoya tampoco se ha podido contener al hablar de Sandra Barneda: "Está cañón. ¡Olé, salta la gamba! Es una tentación buena", decía de la presentadora del reality, que entraba justo después mediante videollamada y que prometía "nuevos giros" en las entregas que restan por emitir.