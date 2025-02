Cristina Cifuentes, muy sincera sobre la imagen más polémica de Anabel Pantoja y su pareja: "Esto no le beneficia"

El caso Anabel Pantoja sigue en su proceso de investigación. A pesar de que no hay más relevaciones sobre el asunto, eso no ha impedido que hayan surgido titulares que han copado diferentes magacines o programas de actualidad. La creadora de contenido está intentando retomar su rutina, lo que está provocando que sus imágenes e historias estén siendo mirados con lupa. De hecho, una de sus últimas instantáneas ha provocado un debate entre Cristina Cifuentes y Ana Rosa Quintana en El programa de AR.

El magacín matinal comenzaba mostrando una imagen que la sobrina de Anabel Pantoja ha subido a su cuenta de Instagram. En ella, se aprecian un biberón y dos vasos con cerveza. Una instantánea que ha despertado fuertes críticas de los internautas, dada la delicada situación que está viviendo tanto ella como su pareja, David Rodríguez, ambos investigados por presuntos malos tratos a su bebé, Alma.

Junto con unas imágenes en las se ve a la pareja discutir camino al coche, el debate ha virado entorno a si era adecuado que Pantoja publicase una imagen así. Quintana le quitaba hierro al asunto. “Esa exposición no le está beneficiando. Pero vamos a ver, también en las redes sociales se critica todo. ¿Es que no puede ir una pareja a las fiestas del pueblo? A mí no me parece que haya un escándalo”, opinaba la presentadora.

Paloma Barrientos se sumaba al comentario de Quintana. “Tengo una imagen muy parecida de la hija de una amiga mía. Estaban igual, con su bebé que había nacido hace un mes. A mí, al revés, la lectura que hago es que están un día tranquilo los tres. Ellos con su cervecita y la bebé con su leche”, expresaba la colaboradora. “Pero, ¿y si fueran dos cafés?”, cuestionaba Jano Mecha.

“Pero, ¿por qué tienen que ser dos cafés?”, exclamaba Barrientos. “Aunque sea cerveza sin alcohol. Además, no está dándole el pecho, por lo que puede beber lo que le dé la gana. Pero yo planteo: ¿de verdad hay necesidad? Está en un momento complicado. Aunque viva de las redes sociales, yo creo que esto no le beneficia. Debería tener un perfil más bajo. Precisamente, para evitar las críticas”, expresaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

Cristina Cifuentes en 'El programa de Ana Rosa'.

“Estás pidiendo que falsee su vida, que vaya con un tono más bajo”, apostillaba Alberto Sotillos. “No digo eso. A mí me parece negativo que una persona, aunque viva de las redes, tenga que explicar en cada minuto y justificarse sobre lo que hace o dejar de hacer”, argumentaba Cifuentes.

“Pero si está en un momento feliz, que lo comparta”, replicaba Sotillos. “Por supuesto y si lo quiere hacer, que lo haga. Pero creo que no le beneficia exponerse así. Debería tener un perfil más bajo”, insistía Cifuentes.