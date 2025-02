Massiel no se corta y opina sobre la propuesta de Melody con 'Esa diva' para Eurovisión 2025: "Es muy comercial"

Massiel ha concedido una de sus entrevistas más personales este pasado 14 de febrero en De viernes. Una semana antes, la artista nacida en la calle Leganitos de Madrid hablaba sobre el cáncer de pulmón contra el que lleva luchando desde hace un año y medio. La cantante se sentaba en el plató para hablar sobre cómo está viviendo el tratamiento, aunque también opinó de otros temas, como la presencia de Melody en Eurovisión.

La artista habló también del atropello del que fue víctima en pleno tratamiento. A pesar de ello, la madrileña ha mostrado cómo su espíritu vital sigue inquebrantable. Massiel reveló que había acabado ya con las sesiones de quimioterapia y que ha comenzado con el de inmunoterapia.

“Es tremendo porque te cabreas con la vida. Yo el no tener la vitalidad que tengo, el no manejarme las piernas... me hace sentir fatal”, expresaba sobre cómo vivió la quimio. La intérprete también compartía cómo estaba viviendo el proceso de inmunoterapia. “Es como una autovacuna para que el bicho, que es un okupa, no te ocupe toda y se vaya y no vuelva. Cuánto más lejos, mejor”, explicaba.

A pesar de ello, Massiel ha querido hablar de otros temas. La madrileña hizo historia al conseguir la primera victoria de España en Eurovisión, con La La La en 1968, en el Royal Albert Hall de Londres. La artista trajo el certamen a la capital española, donde Salomé ganó un año después con Vivo cantando (galardón compartido con Reino Unido, Francia y Países Bajos).

De ahí, que Massiel sea uno de los principales referentes eurovisivos. Aprovechando su presencia en De viernes, Santi Acosta, Bea Archidona y el resto de tertulianos le preguntaron sobre qué opinaba de Esa diva, el tema con el que Melody defenderá a España en Basilea este próximo mes de mayo.

Massiel en 'De viernes'.

Ganadora del Benidorm Fest, la victoria de la de Dos Hermanas ha despertado todo tipo de opiniones. Su popularidad ha ido in crescendo, especialmente tras ser un fenómeno viral tras la presencia de Melody en los Premios Goya. La artista sevillana busca conquistar uno de los votos más esenciales: el del público.

Massiel ha valorado muy positivamente el esfuerzo que se está poniendo en la preselección, alabando la existencia del Benidorm Fest. Sobre lo que opina sobre Esa diva, la madrileña señalaba que consideraba la canción “muy comercial”. Lejos de verlo como algo negativo, Massiel ponía en valor la importancia de que un tema así vaya directo a Eurovisión.