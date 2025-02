Primeras palabras de Melody tras ganar el Benidorm Fest: "A veces no se ve en el momento, pero todo tiene recompensa"

Melody se ha convertido la noche de este sábado, 1 de febrero, en la representante de España en el Festival de Eurovisión 2025. Esa Diva ha sido la propuesta que más ha convencido en el Benidorm Fest, por lo que será la que suene en Basilea el próximo mes de mayo.

BLUPER ha estado presente cuando la sevillana ha pronunciado sus primeras palabras ya como abanderada española en Suiza. "No me lo creo. Gracias a todas las personas que estos días han demostrado tanto cariño y me han apoyado, que han estado ahí, votando", ha dicho.

La andaluza ha hecho referencia a su larga trayectoria, pues empezó con tan solo 10 años, cuando saltó a la fama gracias a El Baile Del Gorila: "Son tantos años que, cuando pasan y pasan, tienen que pasar este tipo de cosas para darte cuenta de lo que la gente te quiere".

"Todo lo que hagas y todo lo que luches sirve. A veces, no se ve en el momento, pero las recompensas llegan", ha declarado la cantante, confesando que hoy mismo se ha derrumbado en el hotel, a pocas horas de subir al escenario del Palau D'Esports L'Illa.

"Necesitaba desahogarme. Llevamos unos meses de trabajo muy intensos, pensando en qué podíamos hacer. Lo hemos mirado todo al milímetro. La coreografía, la voz, la subida. Todo. Tenía mucho presión y hoy necesitaba llorar antes de llegar aquí y darlo todo. Creo que se ha notado", ha reconocido.

Melody ha asegurado que "cualquiera" de los candidatos del Benidorm Fest podría haber ido a Eurovisión: "Mi ilusión era ir a Eurovisión, claro. Pero, sinceramente, como artista independiente me ha tocado luchar tanto y tanto que yo ya no esperaba nada. Es así".

Melody en su actuación tras ganar la final del Benidorm Fest 2025. RTVE

En este punto de la rueda de prensa, nuestra representante en el festival no ha podido evitar emocionarse: "El voto del público ha querido que yo esté aquí. Para mí ha sido un bálsamo de aceite". Y es que, mientras el jurado profesional la ha colocado tercera, el televoto ha sido rotundo, otorgándole el primer puesto, con 80 puntos.

"He pensado en las personas que por desgracia no han podido ver mi actuación porque a principios de año se fueron. Están en mi corazón, me he acordado de ellos y me han llenado de energía para salir en ese escenario tan impresionante. Va por ellos", ha agregado Melody.

Cambios en 'Esa Diva'

La artista ha insistido, como en entrevistas anteriores, que la producción de Esa Diva tendrá "una vuelta" de tuerca: "La amplitud melódica de la canción es muy fuerte, que da para hacer cualquier tipo de arreglo y sorprender. Seguro que vamos a hacer algo llamativo".

Para finalizar, Melody ha recordado la primera vez que trató de alcanzar el sueño de Eurovisión. Fue en 2009, en una situación convulsa -sus bailarines la dejaron plantada antes de la gala final de la preselección-, pero lo tiene claro: "No era el momento para ir".

"Me alegré, sinceramente. El tiempo no solo sirve para cumplir años, también para aprender y tener tablas", ha concluido la abanderada española, que entonces lo intentó con Amante de la luna.