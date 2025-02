Melody, a Eurovisión 2025 con la idea de hacer cambios a 'Esa Diva': "No sé hasta qué punto nos pondrán pegas"

Con una hora y media de sueño en el cuerpo y el micrófono de bronce entre las manos, Melody ha comparecido frente a los medios de comunicación, ya como representante de España en Eurovisión 2025. La cantante viajará hasta Basilea tras ganar el Benidorm Fest, con 150 puntos. El jurado la situó tercera, con 70 puntos, así que fue el público el que la aupó hasta la victoria, con 80 puntos.

BLUPER, que ha seguido los pasos de la abanderada española durante toda la semana, ha podido charlar con ella. "Ahora queda todo el trabajo hasta Suiza. Reuniones, propuestas. Sentarnos a ver qué hacer, qué cambios vamos a hacer", ha declarado la sevillana.

La andaluza no puede estar más segura de que Esa Diva es la opción perfecta para llevar a Suiza. Ha afirmado que va sin presión por el puesto: "Mi trabajo lo tengo clarísimo, llevar una propuesta brutal, hacerlo 'cañón' y que todo el mundo diga: '¡Guau!'. El puesto no está en mis manos, pero el listón lo vamos a dejar 'cañón".

Además, ha aprovechado el encuentro con los periodistas para responder a una de las críticas más repetidas: que la canción no representa lo que se escucha en España en 2025. "Cada uno tiene sus gustos y las opiniones son relativas. ¡Si las mejores canciones que están sonando ahora son las de antes!", ha opinado.

"Estoy orgullosa, podría haber hecho cualquier tipo de canción, algo mucho más comercial, pero Eurovisión merece un himno como Esa Diva. Es un tema que va a perdurar en el tiempo. No quería hacer un tema comercial", ha revelado Melody, que, con todo, acepta que "el gusto está en blanco": "Tengo que acatar que se me critique".

La idea de Melody y su equipo es introducir cambios en el tema y en la puesta en escena. Confiesa que va preparada por si la EBU-UER le pone "pegas" y lo que mostró en el Palau no se puede ejecutar en Basilea. "Tenemos opciones A, B y C. Estamos acostumbrados, somos currantes. Es un evento muy potente, no sé hasta qué punto nos pondrán pegas, pero lo compartiremos con vosotros", ha asegurado.

Respecto a si estas modificaciones "defraudarán" a esos espectadores que votaron su propuesta tal y como se veía en el escenario del recinto benidormense, la artista es clara: "No se va a sentir defraudado. Si se modifican cosas, será para bien. Hay cosas que son la esencia y estarán ahí. No sería lo suyo llevar lo mismo que hemos hecho, hay que llevar algo que sorprenda".

Su apuesta convenció más a ese público que al jurado profesional, al que también ha agradecido esos 70 puntos. A la pregunta de, ya no solo en el Benidorm Fest, sino en estos años, se ha sentido más comprendida por el público que la industria, ella ha puesto el foco en sus seguidores.

"El tiempo es sabio y lo pone todo en su sitio. Llevo 24 años en el mundo de la música y no es fácil. Cuando pasa un año o dos, vale, pero en 20 años cambian los gustos de las personas, la vida... Mi primer disco lo saqué en 'cassette', que tú ahora le enseñas eso a un chico y te dice: '¿Qué c... es esto?", ha bromeado.

Melody ha señalado que la industria "es tan inestable" que no pretende que esta la comprenda. En este punto, ha hablado de su trayectoria en las discográficas, pues ahora es artista independiente: "Entraba uno nuevo en la compañía que no me conocía, había canciones que no me gustaban y decía: 'Tienes que cantar esto'. A mí eso me podía perjudicar".

Problemas antes de la 'semi'

Como dice de Esa Diva, el tránsito de Melody por el Benidorm Fest ha sido un camino "de espinas y rosas". A las filtraciones de sus ensayos a puerta cerrada y los fallos de sonido, se suma un nuevo percance desconocido hasta ahora: se vio obligada a acudir a Urgencias el miércoles por la noche.

Sí, justo la noche de antes de su semifinal. "Fue una cagada, con perdón, pero puede pasar. Estaba todo perfectísimo, pero una no es de hierro", ha explicado la intérprete de El Baila Del Gorila. Al parecer, se encontró con dificultades para respirar y le tuvieron que poner una mascarilla con oxígeno. "No quise decir nada para no preocupar".

Desde luego, el jueves no fue notorio este bache de salud. La artista mostró un enorme despliegue vocal, escenográfico y de coreografía, piruetas incluidas. "Cuando te rodeas de un equipo que te da tranquilidad... Me acuerdo las primeras veces, cuando hacíamos el final, que el bailarín me miraba y me decía: 'Tranquila, que te voy a cuidar como si fueses mi madre, no te vas a caer por nada del mundo".