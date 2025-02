Así ha sido la actuación de Melody cantando 'Esa Diva' en la final del Benidorm Fest: la rumbera irá a Eurovisión

Esta vez sí. Melody no ha tenido ningún tipo de problema al realizar su actuación de Esa Diva en la gran final del Benidorm Fest después de que un fallo de sonido le privara de firmar un pase perfecto en la semifinal del jueves. “Que esté todo conectadito y bien calentito” decía el viernes a modo de pulla a TVE.

Y la niña que enamoró a toda España con El baile del gorila hace 20 años lo ha vuelto a hacer sobre el escenario del Palau de L'Illa este sábado, 1 de febrero, consiguiendo el micrófono de bronce y el billete para representar a España en Eurovisión el próximo mes de mayo en Basilea, Suiza.

"Lo he prometido que iba a dar todos por ustedes y para ustedes", ha dicho el 'huracán' Melody a Inés Hernand tras realizar un pase perfecto de Esa Diva, un tema que ya partía como una de las favoritas de la noche.

La de Dos Hermanas, que ha sido la encargada de cerrar la final, ha puesto en pie a todo el pabellón con una espectacular puesta en escena. Melody ha empezado en lo más alto, colgada en el techo vestida con una gran bata de cola para luego desmelenarse -lo ha hecho literalmente- y quedarse en un mono de efecto nude.

En el centro del escenario se ha situado una peineta gigante que recuerda al trono de hierro de Juego de Tronos. Su coreografía incluye también una pirueta. Durante toda la actuación, Melody ha estado acompañada por cinco bailarines. La andaluza aspira a todo en Eurovisión. Como decía la canción, es de "Pata Negra".

Así ha sido la actuación de Melody cantando 'Esa Diva' en la final de Benidorm Fest 2025.

Cúmulo de desgracias

Lo cierto es que el destino ha recompensado a Melody después de una semana de sobresaltos que comenzó con la sonada filtración de su ensayo y que acabó con el despido de un trabajador. La cantante, además, se rompió el dedo del pie practicando la vuelta de 360º que hace en el dance break de Esa Diva.

En la semifinal del jueves, Melody sufrió un fallo de sonido -en casa se percibieron dos microcortes-, si bien ella le quitó importancia en la rueda de prensa posterior: "No hay que hacer más drama".

Melody, durante la final del Benidorm Fest de este sábado. RTVE

El percance recordó a lo que ocurrió en la preselección de Eurovisión en 2009, en la Melody que participó con Amante de la luna, y el micrófono ni siquiera sonó.

Letra de 'Esa Diva'

Melody representará a España en Eurovisión con Esa Diva, un tema de pop electrónico con esencia española, compuesto por la propia artista junto a Alberto Fuentes Lorite. La letra dice lo siguiente:

Desde que era bien pequeña

Antes de saber andar

Aprendí a ser una estrella

Para mi era tan normal

Y descubrí a una suprema del teatro

Despreciando a los demás del camerino

Pero la supuesta diva

Por el eco de una vida

Que no le pertenecía se embrujó

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Es la madre que madruga

Es la artista sin cartel

Con dinero o sin fortuna

Ellas son divas también

Y abrazan desde su balcón la misma Luna

No importa su condición

No es la fama tu grandeza

La igualdad es mi bandera

Y la música es mi única ilusión

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Diva, diva, diva, diva

Oh, oh, oh, oh

Esa diva soy yo

Una diva es sencilla

Como un simple mortal

Una diva no pisa a nadie para brillar

Su voz le hace grande

¿Qué más da si ella es libre cantando

Como un pez en el mar?

Una diva es valiente, glamurosa

Presume de humildad y de no ser vanidosa

Resurge bailando

Con más fuerza que un huracán

Ya verán, esa diva soy yo