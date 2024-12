La verdad tras el beso que Belén Esteban ha mandado a Pedro Sánchez en el nuevo ‘Sálvame’: “Me lo he inventado”

La muerte de la actriz Marisa Paredes ha sido uno de los primeros temas que se han tocado esta tarde en Ni que fuéramos Shhh. La protagonista de La flor de mi secreto (cuya última entrevista en televisión fue con Marc Giró) nos ha dejado a los 78 años, con una amplia y extensa filmografía, y para despedirla, el programa de TEN ha enviado a Marta Riesco hasta el tanatorio.

Allí, la periodista ha conseguido hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el velatorio a la artista, cuando salió a atender a los medios de comunicación. “Buenas tardes, Pedro. Estamos en directo en Ni que fuéramos. Una gran pérdida para el cine español, ¿no?”, introducía la reportera el tema, y dando pie a Sánchez a ofrecer unas declaraciones.

“Sí, yo creo que es una gran pérdida para el cine español. Era una voz comprometida con su oficio, con el arte y con la cultura y también comprometida con muchísimas causas sociales. Era muy difícil no ver una movilización social donde Marisa Paredes no participara. Es una gran pérdida, un día muy triste para la sociedad española en su conjunto”, afirmaba el mandatario.

“En muchas ocasiones, cuando miramos a artistas que trascienden por su oficio vemos que la gente les escucha en otro orden de cosas de la vida. Creo que eso también te da una dimensión exacta de la envergadura que ha representado durante muchos años Marisa Paredes. La sociedad española ha perdido una voz muy influyente y, desde luego, una mujer con una fuerza y un carisma absolutamente arrollador”, aseguraba también.

Tras hablar un poco más sobre la importancia de la figura de Marisa Paredes, Marta Riesco se dirigió a Pedro Sánchez para preguntarle cuál es su película favorita de la difunta actriz. “No voy a hacer justicia. Ella ha hecho muchísimas grandes películas y no te podría decir ahora mismo una que me quedara, probablemente me quedaría con todas”, respondía el presidente.

Sánchez se dirigía ya hacia su vehículo cuando Marta Riesco y Marta volvía a dirigirse a él: “Gracias, presidente. Un beso de Belén Esteban, dice”. Aunque no devolvió el saludo, Sánchez sonreía ligeramente y terminaba la conversación con un “Venga”.

En el plató, todos los compañeros de Marta han aplaudido su arrojo, incluida Belén Esteban, a pesar de que ella no había mandado el gesto de cariño en cuestión: “Pues un beso, sí señor”. Más tarde, Marta regresaría al programa, y ha admitido, durante una pausa, que el momento que ya es viral ha sido fruto de una confusión. “Yo había escuchado un beso por el pinganillo, y he dicho: un beso de Belén. Y luego ha dicho: No lo ha dicho. Y ahora está en todos los digitales, pero me lo he inventado, Belén Esteban no ha dicho eso”.

Con humor, Belén Esteban recogía el guante, y le hacía un encargo a Marta Riesco para la próxima: “Díselo a Pedro cuando lo veas”. Además, los colaboradores encargados de llevar las redes sociales han llegado a fantasear conque Pedro Sánchez acuda algún día al programa, o a una quedada de espectadores.