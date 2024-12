Joaquín Prat y Patricia Pardo, críticos con la entrevista a Bárbara Rey: “Tuve que cambiar de canal, me dio vergüenza”

Este lunes se emitió un nuevo especial del equipo de ¡De Viernes! con Bárbara Rey de protagonista, y que llevaba el título de Bárbara Rey: Mi verdad. Una cita que en su primer tramo, el Exprés, anotó 1.039.000 espectadores con un 8,2%, y que en el resto del programa especial alcanzó un 13,5% y con 831.000 seguidores.

El testimonio de Bárbara Rey se centró en su hijo, Ángel Cristo Jr., y se dedicó a responderle sobre todas las acusaciones que había realizado contra ella en el último año. Una entrevista que, como era de esperar, ha sido recogida por Vamos a ver, el programa de Joaquín Prat en las mañanas de Telecinco.

Allí, el presentador ha dejado a muchos sorprendidos al admitir que dejó de ver Telecinco, porque no podía soportar lo que Bárbara Rey estaba contando en televisión, hasta el punto de sentir “vergüenza ajena”.

“Ayer, en esta cadena, Bárbara Rey despellejó a su hijo. Dijo que todo lo que cuenta es mentira y que además hace gala de una maldad infinita”, exponía al inicio del programa. De esta manera, invitaba a pensar que no se mostraba del lado de Bárbara en su relato, por el verbo utilizado.

Tras esto se ofreció un resumen de declaraciones de Bárbara, en las que hablaba del litigio que tiene Ángel con su exmujer por la custodia de su nieta, así como a acusaciones que Ángel ha lanzado contra ella, como la de que le ponía orfidal en el biberón.

Más tarde se trató el tema en el club social, en el tramo final de la emisión. Y allí Prat dejó clara su postura: “Vamos a ir paso a paso, así me entero yo, que anoche tuve que cambiar de canal de la vergüenza ajena que me dio ver a Bárbara Rey”, sostenía.

Y no fue el único miembro de su programa que no apoyó los contenidos de Telecinco. Patricia Pardo expresó que no sabía “si en el circo de Ángel Cristo había número de ilusionismo, porque yo creo que lo que vivimos ayer fue la ilusión de Bárbara Rey. A mi juicio, es de los relatos o de los testimonios más incongruentes que hemos visto en televisión”. Su argumento: que ella afirmaría y se desmentiría a sí misma en una sola frase. Y también criticó que se mostrase “desgarrada y hundida” al hablar de Ángel, pero que “hace lo mismo o peor, que es insinuar un delito. Si tú atacas a una persona y le imputas un delito, le das la posibilidad de defenderse, pero ella no lo hace. Sin embargo, hace acusaciones veladas que son gravísimas”.

Ya por la tarde, María Patiño, en Ni que fuéramos Shhh, también aseguró que había apagado la tele la noche antes. “Quería ver a Bárbara Rey, y hubo un momento en el que tuve que apagar la tele, porque me enfadé”, sentenciaba. Y, en concreto, se refirió a una frase que dijo Lequio, que llegó a afirmar que “ser una mujer maltratada es una cuestión de suerte a la hora de casarse. Pero eso no quita que me haya decepcionado Bárbara Rey, por las medias tintas respecto a su hijo, que no las entiendo”.