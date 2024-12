Gemma Cuervo interrumpe en directo su entrevista en 'Socialité': "Estoy muy fatigada, te pido que acabemos"

Momento entrañable el que se ha vivido en Socialité. El programa ha entrevistado a Gemma Cuervo con motivo del Premio Amigos de los Mayores 2024 que ha recibido en esta misma tarde el sábado 14 de diciembre por parte de la Fundación del mismo nombre del galardón. Ahora bien, la actriz mostró mucha naturalidad a la hora de hablar con el programa, especialmente en el momento en el que se daba por terminada la entrevista.

Ya desde el inicio del formato, se anunciaba que Socialité había logrado una entrevista en exclusiva con la veterana intérprete. Dada su edad, 90 años, la reportera Arán Santos compartía que iba a llevar un poco de tiempo el acondicionar el lugar donde tendría lugar la conversación y que, por supuesto, hubiera paciencia.

Con María Verdoy y Antonio Santana mostrando total comprensión desde plató, el formato siguió con su escaleta hasta que llegó el momento de la entrevista. Los presentadores le enviaron muestras de cariño que la actriz aceptó de buen grado. “Muchísimas gracias. Estoy encantada, como una niña chiquita”, expresaba la también galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024.

Precisamente, Santos le preguntó cómo vivió recibir la Medalla de Oro por parte de los mismísimos reyes, Felipe VI y Letizia. “Son encantadores. Hace mucho que los conozco, además. Fue muy emocionante, elegante y bonito. Siempre que ves el cariño de la gente, que valoran tu labor y que todo es hacia lo bueno, siento pura felicidad”, declaraba Cuervo, recordando que fue una gala “muy emotiva”.

Santos quiso aprovechar para recordar el paso de Gemma Cuervo por La que se avecina, una de las series más representativas de Telecinco. Aunque la actriz no se mostraba muy receptiva de recordar ese momento, dado que quería seguir hablando de su trayectoria, el programa compartió con el público una serie de secuencias de la entrañable Mari Tere en la sitcom de los hermanos Caballero.

Tras el vídeo, Gemma Cuervo quiso terminar la entrevista, pero por agotamiento, dada su edad. “Yo a los medios siempre les voy a estar muy agradecida. Cómo puedo decir que os quiero y que no parezca que lo digo por decir. No, con los medios, he vivido media vida, parte de ella se ha manifestado al resto del mundo”, explicaba.

“Este trabajo [de reconocimiento] se debe, en parte a los medios”, exponía la artista para después pedirle a la redactora que “bajase” el micrófono, al pensar que le tapaba. “No se ve a Gemma Cuervo”, compartió. “Toda la razón del mundo, hay que verle a ella”, apostillaba la periodista.

La actriz se mostró cansada y no dudó en pedir muy educadamente terminar con la entrevista. “Estoy muy fatigada y te pido que acabemos”, expresó. “Claro que sí”, le respondió Santos, con Verdoy y Santana enviándole muestras de aprecio desde plató. A pesar de sonar con brusquedad, Cuervo no dudó en despedirse de manera entrañable con el programa, recordando que se terminaba la conversación por cansancio.

“Muchas gracias, Socialité. Con vuestro programa me llevo muy bien. Tengo varias amigas [que han estado] con vosotros. Os tengo mucho cariño y respeto, desde que comenzó hasta ‘adiós muy buenas’”, expresó con una sonrisa la actriz. Con palabras de agradecimiento desde plató, la entrevista terminó.

Visibilizar a los mayores

Madrid ha sido la sede de una de las diferentes comidas de Navidad organizadas por la Fundación Amigos de los Mayores. Este año, en el marco de la campaña Enciende su Navidad, la organización gestiona 24 comidas en diferentes regiones. El evento ha estado conducido por el periodista Marc Calderó y ha tenido lugar en el Hotel Eurostars Monte Real. Allí se dieron cita cerca de 120 personas, entre mayores y voluntarias.

Gemma Cuervo estuvo también presente en esta comida navideña, donde recogió este Premio Amigo de los Mayores, con el que se reconocía tanto su dilatada trayectoria en cine, teatro y televisión, como el ser ejemplo de vida y energía. La campaña de este año, Enciende su Navidad, tiene como objetivo visibilizar la realidad de miles de personas y pedir colaboración para hacer de estas fechas un momento mágico y lleno de luz para las personas mayores.

Somos Amigos de los Mayores es una fundación de voluntariado que nació hace 36 años con un sueño: vivir en una sociedad que reconozca el papel, la singularidad y el valor de las personas mayores que la conforman, evitando su invisibilidad y discriminación.