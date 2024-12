Eva Soriano estalla y defiende a Cristina Pedroche y Lalachus ante el odio y los ataques en redes: "Ya está bien. Es agotador"

La polémica parece que no va a marcharse por Navidad. Desde el anuncio de que Lalachus será copresentadora de las Campanadas en La 1 con David Broncano, las críticas sobre su elección no han dejado de cesar. La controversia ha ido a más cuando el odio en redes se ha trasladado también a los rostros femeninos que también darán las uvas en las otras cadenas. De hecho, Cristina Pedroche ha vuelto a ser cuestionada por su cuerpo.

De ahí, que Eva Soriano haya dicho basta. La humorista ha aprovechado su programa de radio en Europa FM, Cuerpos especiales, para lanzar un alegato a favor de todas las presentadoras y cargar duramente contra el ‘hate’ que ha surgido en redes. La cómica ha dejado en evidencia cómo se está tratando de una manera de buscar un ideal “imposible y absurdo” sobre el cuerpo de la mujer.

“Bueno, la movida es la siguiente. Ha habido personas que han decidido escribir mensajes sobre el físico de las presentadoras de televisión que van a dar las uvas. Más que las Campanadas, parece el pesaje de la UFC (Campeonato de Lucha Definitivo), ¿sabes? Que si no pesas lo suficiente o que si pesas de más, ya no eres válida”, expresaba.

“Entonces, me escama muchísimo, porque luego yo soy una persona que piensa mucho y digo: vale, el problema aquí será que es que la peña es híper gordofóbica”, expresa, refiriéndose a los comentarios sobre el cuerpo de Lalachus. Pero la finalista de Tu cara me suena 9 no se quedó sólo ahí, recordando que los comentarios denigrantes eran transversales e iban dirigidos a todas las mujeres.

“Luego analizas los mensajes y ya no es si una persona es gorda o no. Luego, en otro canal, tienes a alguien que es normativo y también hay problemas con esa mujer. Entonces, ya no es si eres gorda o flaca. Ya no es si, de repente, por ejemplo, eres mayor, te dicen vieja. Pero si eres mayor y te has operado para parecer más joven, ahora eres una tía híper operada”, expresaba.

Lalachus en 'La Revuelta' y Cristina Pedroche en 'Zapeando'.

“O sea, ya no hay un punto de que no te gusta un perfil de mujer en concreto. Al final, lo que pasa es que no te gustan las tías. Si una mujer está gorda, si está flaca, si es guapa, si es fea, si tiene pelo largo, si tiene el cabello corto, si pasa frío, si se le marcan los pezones, si raya un cristal de repente. ¡Ya está bien!”, proseguía.

“Es agotador, todo el rato, tener que cumplir con una serie estándares que, ni siquiera, se sabe cuáles son, porque es odio puro y duro. Entonces, a mí lo que me gustaría trasladar es un mensaje a mis chavalas que están ahí dando las uvas”, concluía para lanzar un mensaje de apoyo a todas las presentadoras.

Dejad de juzgar a las mujeres y empezad a disfrutar de su trabajo🤗@EvaSoriano90 pic.twitter.com/h3JD8tgFvt — Cuerpos Especiales (@CuerposEspecial) December 13, 2024

“A la Pedroche, que está en Antena 3. A Cristina Pardo, que está en laSexta. A Blanca Romero, que está en Mediaset. A Laura Escanes, que está en TV3. A Nia Correia, que está en TVE Canarias. Y, sobre todo, le quiero mandar un beso muy gordo a nuestra amiga y compañera y persona graciosísima, que es nuestra Lalachus”, manifestaba. “La gente ha lanzado mensajes sobre ‘qué valiente’ es. ¿Pero, por qué? ¿Por ser una tía chulísima? ¿Por estar muy empoderada y hacer su trabajo? Basta ya de que todo lo llevemos al activismo. Así que un mensaje a todas y Feliz Navidad”, concluía.