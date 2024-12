Antonio Canales, a lágrima viva al relatar su situación ante Sonsoles: "Qué hago yo siendo un okupa con 60 años"

Y ahora Sonsoles ha estado cargado de emociones desde el primer minuto. Por primera vez, Antonio Canales se ha sentado frente a las cámaras de televisión para hablar sobre las acusaciones de inquiokupa a las que se enfrenta. Lo ha hecho durante el magacín de la tarde de Antena 3.

Hace solo unos días la presentadora del programa, Sonsoles, entrevistó a Pilar, la casera de Canales. Pilar reveló que durante varios meses pagó las facturas de luz y gas del bailaor, pero que ya no estaba dispuesta a seguir haciéndolo. Su casera aseguró que le debe casi 4.000 euros de mensualidades y suministros, pero él lo niega.

Además, Pilar mostró diversas conversaciones en las que Canales le prometía que pagaría, pidiéndole que no siguiera con la denuncia. Sin embargo, en aquel momento señaló que la deuda no había sido cubierta y que se enfrentaría a situaciones legales.

Ahora, después de conocer parte de la historia, Antonio Canales ha acudido al plató de Sonsoles para hablar sobre lo que él está viviendo y aclarar su versión.

"Vengo para no andar mareando la perdiz o decir medias verdades porque si no no estaría aquí. Te conozco muy bien a ti, me guste o no este programa, tú me gustas mucho desde siempre. Traigo los papeles con todo lo que lo certifican", ha señalado Canales durante la entrevista.

Al escuchar su versión, Sonsoles no ha reparado en confesarle al bailaor lo que realmente piensa: "Perdona, es muy vulgar lo que voy a decir, pero... os tenéis cogidos de ahí".

Tras una larga charla, Canales ha confesado lo que realmente piensa y ha confesado las distintas acciones que ha tenido que tomar desde el momento en el que se enteró de las acusaciones de Pilar.

Sonsoles y Canales durante el programa. 'Y ahora Sonsoles'.

"Nunca me imaginé que iba a ocurrir esto. No soy un indigente, ni un insolvente. El año que viene hago mi despedida con 63 años. Hay cosas y acusaciones y solo se lo pueden creer algunas personas que no estén muy bien de la cabeza", ha señalado Canales a Sonsoles.

El bailaor no se ha detenido y ha continuado diciendo: "No le debo ni un duro, la deuda es inexistente. En 12 años nunca me retrasé en un pago mensual. La cuestión es que yo siempre he pagado las mensualidades y a finales de agosto ella me llama y me dice de quedar. Muchas veces le he pagado en mano, porque no quería que ese dinero se reflejara en el banco".

Sonsoles apoyando a Canales. 'Y ahora Sonsoles'.

Tras escuchar la historia muy atentamente, Sonsoles se ha acercado a él y le ha confesado su sentir: "Yo te creo... es que te veo grande, Canales". Al decir estas palabras, Canales se ha puesto a llorar, sincerándose con la presentadora con un mensaje contundente.

"No me lo creo... Es que, ¿qué hago yo siendo un okupa con 60 y pico de años... Solo espero que me deje en paz", ha sentenciado el bailaor con lágrimas en los ojos y ante la atenta mirada de los espectadores.

Sonsoles no se ha podido detener y se ha acercado a él para abrazarlo fuertemente, a lo que Canales le ha correspondido devolviéndole el abrazo y agradeciéndole por tan tremenda confesión.