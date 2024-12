La vida actual de Miguel Joven, Tito en 'Verano Azul': de meterse en política a trabajar como guía turístico y monitor en Nerja

Miguel Joven Braun es uno de los rostros reconocidos de la serie Verano Azul. Nació en Lübeck, Alemania en 1973. Con tres años se trasladó con sus padres a la localidad malagueña de Nerja. Y con tan solo seis años fue seleccionado para participar en una serie que marcó su vida y la de millones de españoles desde sus casas.

La forma en la que consiguió el papel es muy llamativa. Su padre, Alberto Joven, trabajaba en el chiringuito de Nerja donde comía el equipo de rodaje de la serie. De hecho, el mismo chiringuito también aparecía en Verano Azul cuando se reunían a comer paellas. El dueño del local, el mítico Francisco Olalla 'Ayo', también aparecía como un personaje secundario.

El rodaje ya se había iniciado con otro actor interpretando el papel de Tito. Sin embargo, el director de la serie, Antonio Mercero, quería cambiar al niño escogido anteriormente. Así que Ayo consiguió que le hiciesen una prueba a Miguel Joven, hijo de su camarero. Aquel niño rubio convenció al equipo de casting y el resto es historia.

Desde ese momento, Miguel Joven es el inolvidable Tito. Un niño rubio y travieso muy amigo de Piraña. Era el hijo de Carmen y Agustín y hermano de Bea. Verano Azul encumbró a la popularidad a todos los personajes de la serie, que en su mayoría eran niños. Además del mítico Chanquete.

La serie está considerada como la más vista de la historia de España. Se estrenó en 1981 cuando aún no había registros de audiencias. Tan solo había dos canales en emisión: La 1 y La 2. Pero se calcula que fue vista por 20 millones de españoles, prácticamente la mitad de toda la población.

Tito era inseparable de Piraña, el niño interpretado por Miguel Ángel Valero. Tal era la popularidad, que formaron un dúo musical llamado Los Pirañas. Llegaron a publicar un álbum juntos e incluso participaron en varias películas de Mariano Ozores y Luis María Delgado. Después de esto, Miguel Joven se alejó de la interpretación para centrarse en los estudios.

Miguel Joven permanece en Nerja en la actualidad, donde se grabó la serie y donde lleva viviendo desde los tres años. Ahora se dedica a ser guía turístico. Tiene la ruta 'Nerja Verano Azul', en la que enseña los diferentes escenarios de la serie en el pueblo y desvela secretos y anécdotas del rodaje. Además, es monitor de actividades en contacto con la naturaleza.



El actor de Verano Azul también ha estado relacionado con la política en los últimos años. En las elecciones municipales de 2015, fue fichado por el alcalde José Alberto Armijo para ir en las listas del PP en Nerja. Miguel Joven ocupó el puesto 12, pero no consiguió ser concejal porque el Partido Popular obtuvo 10 asientos.

"Desde mi punto de vista, la política local, la regional y la del país son diferentes. En los pueblos... la voluntad de los vecinos de aquí va más allá de los colores y las siglas. Se desdibujan. Aquí tenemos el concepto de trabajar por el pueblo, como grupo, y esto sí irradia desde lo local. No hay que generalizar", explicó a EL ESPAÑOL en 2023.

También adquirió cierto protagonismo en las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023. La campaña del Partido Popular para aquellos comicios utilizó el nombre de la serie, Verano Azul, como un eslogan en anuncios e incluso en avionetas por la playa para animar a votar al PP.

Miguel Joven participó al final del anuncio diciendo una frase desde un mirador de Nerja: "España se merece un verano azul". Posteriormente comentó a EL ESPAÑOL que es "una forma de vivir y también la nostalgia de recordar las diferencias entre ayer y hoy. A mí lo que me extraña es que no sé cómo no se ha hecho (esto) antes", porque Verano Azul "le gusta a todo el mundo".