Sandra Bruman, la última vedete de la TV que brilla en 'Ni que fuéramos': "Me daba miedo caer como alguien friki"

Llegó a Ni que fuéramos Shhh por un espectáculo en el que trabajaba junto a Bárbara Rey hace unos meses. Y se quedó en el programa. Sandra Bruman, vedete murciana, ya conocía el universo de aquel Sálvame al que tantas veces fue, al diario y al Deluxe, pero no llegó a ser colaboradora en la etapa de Telecinco.

“A lo mejor en ese momento no era el momento mío, y ahora sí lo que está siendo. Lo estoy disfrutando igual que si tuviéramos en Sálvame. Ahora estamos Ni que fuéramos Shhh y hay que ir creciendo. Además, ahora con más mérito, porque ahora es un programa muy chiquitito y tenemos que hacerlo grande", dice la artista en una entrevista concecida a BLUPER.

Su papel es, principalmente, el de reportera de este nuevo Sálvame que se emite en TEN. Con traje propio de un show de revista acude a alfombras rojas y a donde sea necesario, viajando en transporte público, y haciendo de su paso un espectáculo.

“No sabes la de gente del medio, que yo ni conocía, que me ha empezado a seguir, o que me mandan mensajes dándome la enhorabuena. Periodistas, reporteros... Es flipante”, reconoce con orgullo Bruman. Un apellido artístico, por cierto, que ella misma eligió cuando comenzó en el espectáculo, y por el que se decantó porque “suena fuerte, internacional”.

Eres la última vedete de la televisión…

Es una pena. Ya no hay espacios musicales en televisión. Pero ya no de revista, porque exceptuando las galas navideñas que van artistas, no hay nada como antiguamente. Que todos los sábados eran de Noche de fiesta o Noche de Estrellas con José Luis Moreno.

Ya no hay espacios de música, y para la revista menos todavía. Aquí estamos luchando todavía, haciendo gira por toda España, y siguiendo en El Molino, que es la única sala que hay ya en España ambientada en la revista, las plumas y en lo nuestro, que no se debe perder.

En la actualidad se promocionan más los cantantes en sí que su música. Porque, a veces, ni cantan.

Y te ponen un trozo del vídeoclip, no la canción entera. Y cuando cantan es en playback, la mayoría. Y te cortan la canción. Yo he ido a cantar a la televisión y te dicen: no, es que la canción dura tres minutos y tiene que ser un minuto, y entonces tienes que exprimirla como puedas.

¿Hace falta reivindicar en en televisión más el cuplé y la revista, como está haciendo tú en Ni que fuéramos Shhh?

Cuando hablé con David Valldeperas para incorporarme al programa, yo no era partidaria de ir montada como en mis espectáculos de vedete. Quería ir bien vestida, pero de calle. Y 'Valde' me cogió y me dijo: 'El programa es surrealista. Cada uno tenemos nuestro formato. Y en España eres la última vedete que queda conocida. Que está Marlene Morreau, que la adoro, pero ya no se dedica al 100%. O Norma Duval'

Me decía: 'Eres la que queda, la que lucha en ello y quiero reivindicar que vayas de reportera de vedete'. Y pensé: 'Es cierto. Ya que no quedan vedetes, que la gente vea plumerío, brillo y desparpajo'. Una vedete, sin saber hacer nada, tiene que saber hacer de todo. Cantar, bailar, hacer reír, sin hacerlo expresamente bien, pero hacerlo. Ahora sí me siento cómoda.

Sandra Bruman en el plató de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Ir montada de vedete tiene que darte un superpoder para asaltar a la gente por la calle y resulte más fácil que si fueses en vaqueros y camiseta...

Eso también es cierto. Yo soy una persona que tiene quizá dos personalidades. La mía, de calle, como ahora, que soy Sandra. Y cuando soy Sandra bruman, la vedete. Y es verdad que yo como Sandra Bruman no me da vergüenza hacer nada. En el escenario, igual: yo como Sandra Bruman cuento chistes, me meto con la gente, río, canto, lo que sea. Y como Sandra soy más introvertida. Y lo pensé así: yendo con mi personaje, en televisión soy más descarada, que es lo que a la gente le gusta. Estamos recibiendo un cariño muy grande de la audiencia, la verdad que estoy muy contenta en el programa. La audiencia se lo pasa muy bien conmigo, y están descubriendo música que ni conocían.

En ese sentido, a María Patiño la tienes loca con 'La banana'.

Pues fíjate tú la canción los años que tiene. Yo llevo mucho cantando en mis espectáculos de verano, es un número que no me falla. Salgo con plátanos, se lo doy a pelar a un hombre y las risas son mortales. Esa chispa de canción, que tiene muchísimo tiempo, no es solo María Patiño. En redes sociales hay gente joven que sale cantando en el metro imitándome a mí. Es increíble, pura magia.

"Ya que no quedan vedetes, que la gente vea plumerío, brillo y desparpajo"

Con tu trabajo en Ni que fuéramos Shhh también se está haciendo una reivindicación del transporte público. Vas a todos lados en metro o autobús.

Son ideas de Valldeperas, que es un genio. A mí no me hacía tampoco mucha gracia en realidad, pero ya confío en él y veo los resultados de la gente cuando voy en el metro y el autobús. Yo me quejaba, porque todos iban en coches de producción.

Cuando negocié, dije de ir dos lunes al mes. De ahí pasé a todos los lunes, y ahora todos los lunes y martes, y me han dicho de ir un día más, pero no puedo. Pero muy contenta, porque cuando me dicen de ir más días es porque estoy gustando.

La audiencia aplaude mucho cuando hablas de tu problemática como mujer trans, cómo abordas la transfobia que existe a la hora de estar con ciertos hombres, o los problemas que debes superar para tener hijos.

Yo era muy reacia y muy sigilosa en esa cuestión. Pasaba desapercibida, porque nunca me ha gustado... Yo vengo de un pueblo, y aunque tuve mucha suerte en mi transición, pienso que siempre he sido natural y la gente acepta la naturalidad. Yo en ese sentido tenía mucha suerte, pero también es verdad que he tenido mis piedras, como todo el mundo. Sobre todo en el pueblo: y mira, y mira. En pareja me ha pasado de todo.

"Aunque tuve mucha suerte en mi transición, pienso que siempre he sido natural. La gente acepta la naturalidad"

He tenido parejas que no han sabido nada porque nunca he dicho nada, porque no tengo por qué decir nada. Porque es como si tú conoces la persona y te dice: 'No, mira, es que yo estoy operado un tumor o mira'. Tú estás con una persona y esa persona, con el tiempo, ya te podrá contar sus intimidades. O no.

Yo he tenido parejas que lo han llevado bien y otras que no cuando se lo he contado. A la última no le dije nada de lo mío porque era de mi pueblo y daba por sentado que sabía mi pasado. Me dejó por lo mío, y aunque éramos felices, le pudo el más el qué diran.

O lo que conté del hijo de Rosa Benito, que también estábamos conociendo. No llegamos a tener nada, y un pajarito dijo: 'Antes Sandra era tal. Y fin'. Yo sé quién soy, y quien me quiera me tiene que ver conforme soy lo que soy. Y lo de madre, pues igual, que lo conté hace poco. Me hubiera encantado ser madre aunque fuese soltera. Tanteé la gestación subrogada antes de la pandemia. Adoptar es dificilísimo, y más soltera, y artista, que es un trabajo inestable, aunque tenga para mantener un niño y tres.

Sandra Bruman.

Con Kiko Hernández tuviste un proyecto en el pasado, Acompáñame Deluxe, pero a veces da la sensación de que no os lleváis bien.

Yo también me sorprendo, siendo amigos como somos de muchísimos años, que he estado en su boda y muchos momentos. Cuando está en el programa se transforma, le da igual la amistad, y si va a cuchillo, va a cuchillo. Él dice que es el trabajo. Me da caña, pero sé que me quiere, y en privado me da consejos para soltarme más. Al principio, por ejemplo, me daba reparo ir al metro, me daba miedo caer como alguien friki.

Y él me dijo: 'Sandra, yo sé lo que tú puedes dar porque te conozco mucho. Quiero que seas la Sandra que tú eres, olvídate que hay una cámara, olvídate que tu madre te está viendo', y me ayuda igual que me da mucha caña en el plató. Un día me felicitó, tras la cobertura de los premios Woman, pero sí que es verdad que cuando estamos en la cámara, si me tiene que llamar perra judía, me lo dice.

"Kiko Matamoros se transforma cuando está en el programa. Le da igual la amistad, y si va a cuchillo, va a cuchillo"

Hace un par de años se filtró tu nombre como concursante de Supervivientes. ¿Qué había de cierto entonces?

Estaban interesados en mí, pero al final se decidieron por otro perfil, que fue Desy Rodríguez.

Y ahí se quedó. Me hacía mucha ilusión, aunque también es cierto que ese año la temporada empezaba casi en verano y lo hablé con mi representante. No es que yo me considere Isabel Pantoja, pero en verano hago una gira bastante intensa. Yo estoy abierta todavía a Supervivientes, si la productora estáo interesada, daría mucha caña.

¿Cómo era tu propuesta para concursar en el Benidorm Fest de 2025?

Estamos pendiente de sacarlo. El tema era un tema muy fresco, muy muy marchoso, muy actual. No tiene nada que ver con la revista. Es un tema discotequero, No hay amor, y venía a decir que más vale sola que mal acompañada. Es de una chica porque se da cuenta que al final están con ella por el interés, por una cosa, por otra, y bueno, no ha podido ser.

De tu carrera musical me ha llamado la atención la cover de A prueba de todo de Valentina de RuPaul’s Drag Race.

Me gusta cantar canciones reivindicativas, y desde que la escuché, me encantó. Y un día dije: la voy a sacar. Aunque no suelo sacar versiones de nadie, aunque sí hice hace años el Boys de Sabrina. Me siento muy identificada, una mujer empoderada que lo pasa tan mal con los hombres, como lo que pasó con mi novio que te he contado. Funcionó muy bien en TikTok, y hay unos 80.000 vídeos de gente que ha hecho el vídeo con mi canción.

A prueba de todo

¿Qué televisión sueles consumir?

Me encantan las novelas, y ahora estoy con La viuda de blanco en atresplayer. Cuando termino una, empiezo otra. Me puedo tirar un año para verla, porque llego cansada de noche a casa y veo quince minutos. El corazón también me gusta mucho, el salseo, y era superfan de Sálvame. Los programas musicales también me han encantado, pero no existen ahora.

¿Cuáles son tus proyectos más inminentes?

Estoy creciendo en televisión, aprendiendo día a día en Ni que fuéramos Shhh. Seguiré en El Molino, que estamos en la temporada fuerte. Y con los ensayos también para el estreno del año que viene, que en enero hacemos espectáculo nuevo. Y poco más, porque con todo esto me ocupan los siete días de la semana, y te diría casi las 24 horas. Pienso que en todos los trabajos siempre se tiene que ir haciendo cosas nuevas, igual que me gustaría hacer cine, o una serie, y teatro, que me han propuesto en Madrid, pero no voy a poder por agenda.