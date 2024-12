Ana Rosa dice lo que muchos piensan después de 40 días de la DANA en Valencia: "Me escandaliza que en un país como España pase esto"

La actualidad manda y en TardeAR son conocedores de ello. El programa de las sobremesas de Telecinco abordaba este lunes 9 de diciembre uno de los temas que centraban todos los informativos y medios de comunicación en España.

Desde las 19.00 horas se realizaba la misa funeral por las víctimas de la DANA en la Comunidad Valenciana. El acto religioso tenía lugar en la Catedral de Valencia y quería rendir un sentido homenaje a las más de 200 víctimas de esta tragedia medioambiental del pasado 29 de octubre. Más de 400 familiares de los fallecidos habían confirmado su asistencia y ocuparon una parte reservada de la catedral valenciana.

"Estáis dispuestos a ir por la vía penal, civil y todo lo que haga falta", conversaba Ana Rosa con Chelo, la abuela de Izan y Rubén, de 3 y 5 años, que perdieron la vida durante la DANA. "Hay que luchar por la justicia", apuntaba la madre de los pequeños. "Fuimos los primeros en llegar a Torrent, cuando no había llegado nadie, y estuvimos con vosotros y para mí este caso es uno de los casos más sangrantes de esta tragedia", recordaba Ana Rosa.

"Las víctimas se merecen este homenaje y todos los que vengan después porque lo ocurrido en Valencia, en un país desarrollado como es España, es imperdonable. Ha sido todo un despropósito en un país que se supone que somos de los mejores del mundo", relataba Ana Rosa sobre la gestión de esta crisis.

"Nosotros no os vamos a abandonar y vamos a estar en ese trayecto de consuelo y en la lucha legal. Muchos besos y que Dios os bendiga", transmitía Ana Rosa este emotivo mensaje a la familia de Izan y Rubén.

"Lo importante es la buena voluntad de querer homenajear a las víctimas, al margen de las cosas que se hayan hecho mal. Para mí muchos políticos, de los que hay ahí, sobran", apuntaba Cristina Cifuentes. Posteriormente los reporteros de TardeAR conectaban desde Valencia con otro testimonio crucial en esta historia.

"Estuve diez días sola buscando a mi padre por el barranco. No voy a compartir el funeral con los asesinos de mi padre", denunciaba Meri García en TardeAR a las puertas de la Catedral de Valencia.

"Tienes toda la razón. Ayer me decía una compañera que estuvo en la zona que todavía siguen los garajes inundados. No hay luz en muchos sitios. Me escandaliza que en un país del primer mundo pase esto y entiendo que no quieras asistir a este funeral", respondía Ana Rosa a esta familiar que había perdido a su padre.

Más adelante, tras diferentes opiniones de Cristina Tárrega, Susana Díaz, Javier Sardá o Bea Archidona, Ana Rosa quiso apuntar un dato más al debate: "No puedo entender que 40 días después se sigan escuchando estos testimonios. Esto no es propio de un país como España, un país solidario y que todo el mundo quiere hacer algo. ¿Por qué está pasando esto?"

Ana Rosa conversa con un familiar de un fallecido en la DANA

"¿Por qué no hay más ejército, por qué no hay más ayuda...? La luz, se llevan unos transformadores y se da luz... Es que no lo puedo entender", apuntaba Ana Rosa en el debate sobre la gestión de la DANA.