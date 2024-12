Susanna Griso habla alto y claro sobre la polémica del colectivo LGTBIQ+: "Hay voces que lo ven como un paso atrás"

Como es habitual, cada mañana Espejo Público, de Antena 3, ha arrancado el día repasando los titulares más importantes del día.

En esta ocasión, Susanna Griso ha decidido mojarse sobre uno de los temas que más polémica ha dado durante los últimos días: la decisión de eliminar la Q+ del colectivo LGTBIQ+.

Lo ha hecho en la sección de política, y para poder dar una información más detallada, la presentadora ha decidido entrevistar a la persona que, quizás, le daría una visión más profunda desde el propio partido político: Carmen Calvo, Presidenta del Consejo del Estado y Voz del Feminismo Clásico en el PSOE. Durante este ejercicio, la presentadora ha tocado diversos temas que acongojan al partido político, entre ellas el feminismo.

"No me gusta que haya mujeres sometidas o en venta. Tampoco queremos los vientres de alquiler. Me siento muy incómoda con que exista, en nuestro país, a pocos metros de la calle un prostíbulo. Nosotros defendemos la igualdad", ha señalado la entrevistada en torno a este momento.

A lo que Susanna Griso le ha interrumpido para añadir que: "Bueno, también podemos tirar de una posición más ambigua". Además, ha aprovechado el momento para cuestionarle sobre la polémica que existe en torno al nombre del colectivo LGTBIQ+.

"Hay voces que lo ven como un paso atrás. Entonces, cuando me dice que en esas siglas se defiende a las personas trans, pero no se refiere al sexo líquido", ha cuestionado la presentadora.

"Usted y yo, señora Griso, seguramente, en el concepto de género femenino, no seríamos nada femeninas porque, ¿cómo va a ser femenino una mujer que lidera el punto de vista periodístico? Lo femenino es ser discretas, el poder nunca ha sido un atributo de la feminidad. No ha cambiado nada", ha respondido con firmeza la presidenta.

Tras la entrevista, y luego de añadir un "pues más claro no se ha podido decir" por parte de Griso, ha habido un momento de silencio en plató en el que los colaboradores del programa han decidido aprovechar para realizar comentarios de todo tipo, un ejemplo de ello ha sido la periodista Elisa Beni.

"En ese gobierno ya todo son leyes. La gran traición al feminismo fue que Sánchez estuvo dispuesto a entrar en esta cuestión de los 'elles' cuando las feministas siempre hemos sido amigas de las personas transgéneros", ha señalado Elisa Beni, periodista y colaboradora de Espejo Público.