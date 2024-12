Alfonso Arús paraliza el directo para hablar sobre la impactante caída de Laura Pausini: "Me preocupa"

Últimamente, los artistas parecen tener la peor suerte sobre el escenario. En los últimos meses, varios han sufrido percances mientras daban su show frente a cientos de personas. Y aunque algunos podrían pensar que se trata de supersticiones, la realidad es que la mala suerte está jugando su papel.

Después de la tremenda caída de Mario Vaquerizo, líder de Nancys Rubias, ahora le ha tocado a Laura Pausini. La cantante italiana sufrió un accidente durante su último concierto en Milán luego de enredarse con su vaporoso vestido mientras bajaba unas escaleras.

El momento, además de ser presenciado por miles de retinas, también fue captado por las cámaras de los móviles, siendo así inmortalizado y llevado a Internet. A pesar de rodar escaleras abajo, la caída no tuvo mayores consecuencias.

Ahora, los medios de comunicación, incluido Aruser@s, no han tardado en comentar el incidente. ¡Parece que el escenario se les está poniendo en contra! Y es que, desde el programa morning de LaSexta, su presentador, Alfonso Arús, ha decidido pausar el directo de esta mañana para comentar, con preocupación, el aparatoso accidente de la artista.

"Creo que no ha sido como la de Mario Vaquerizo, pero es cierto que los fans se mostraron muy preocupados durante unos instantes porque se hizo el silencio absoluto mientras interpretaba su tema Zero", ha comenzado diciendo Tatiana Arús después de mostrar en la pantalla el momento que ronda las redes sociales.

Tras la reproducción, las caras de los colaboradores han cambiado a una donde la preocupación por la salud de la artista se ha hecho presente.

"Podía haber tenido una rotura de ligamentos porque, ¿han visto la rodilla cómo se le queda?", ha comenzado diciendo Angie Cárdenas, colaboradora del programa. Ante este comentario ha sido Alfonso Arús el que ha expresado su sentir: "Me preocupa".

Las reacciones no han acabado ahí. Tatiana Arús no ha perdido momento y ha decidido añadir un mensaje más: "Por segundos no se da con la cabeza con los escalones". De una forma un poco sarcástica, el presentador, Alfonso Arús, ha sumado su opinión: "Parece que no, pero después de la sección de Los gambazos luego prosigue en la vida real de una forma muy sospechosa".

Antes de terminar con la sección, el conductor del espacio televisivo ha aprovechado el momento para poder dar un consejo a aquellos artistas que próximamente se vayan a subir a un escenario: "Yo creo que no hay que moverse, hay que quedarse quieto en el escenario. Ahí fijo".