El emotivo momento que ha sorprendido a Risto Mejide en 'Got Talent': "¿Como padre, qué has sentido?"

Siguen las semifinales de la décima edición de Got Talent. Este pasado sábado 30 de noviembre, el concurso vivió otro momento fascinante y lleno de emotividad que llegó a sorprender completamente a Risto Mejide. El que ha hecho que el barcelonés sonría ha sido Casto Domínguez. El sevillano ya había conquistado a Tamara Falcó en la fase de audiciones, ahora ha sido el turno del publicista.

En audiciones, Domínguez provocó que a la aristócrata se le saltasen las lágrimas con su interpretación de Qué bonito es querer de Manuel Carrasco. “Es una de mis canciones con la virgen”, expresaba la socialité. Otro factor que terminó de cautivar al jurado fue que el sevillano combinaba talento con vida familiar.

En la primera fase, el pianista se presentó acompañado por su esposa y sus cuatro hijas, las que les dedicaba preciosas palabras que enternecieron a la audiencia. En semifinales, ha querido de nuevo traer ese amor que siente por la música y que también profesa hacia su prole.

“Ellas son por las que quiero luchar por cualquier cosa, son mi razón de vivir. Le dedico mi actuación a mis cuatro niñas”, confesaba antes de subirse al escenario. El sevillano se puso al piano y volvió a fascinar a los espectadores. En la actuación, una de sus hijas estaba en el escenario, subida a un columpio, dándole mayor intimismo a la interpretación.

Lo que nadie veía venir era que otras dos de sus hijas irrumpieron sobre el escenario, corriendo hacia él. Una de ellas se sentó sobre la alfombra que había sobre el piano, mientras que la otra se sentó al lado de su progenitor y se unió a la actuación. Un momento de lo más entrañable y emotivo, en el que se vio a Domínguez improvisar y saber incluir esta situación espontánea en su actuación.

'Got Talent'.

Lejos de verse como un inconveniente, fue la manera en la que el artista improvisó lo que cautivó al jurado. Con el aplauso unánime de Florentino Fernández, Paula Echevarría, Tamara Falcó y Risto Mejide, fue la actriz de Velvet la primera en valorar la actuación. “Estoy emocionada. Tienes una familia preciosa. Verles contigo ahí, ha sido súper emotivo”, reconocía. “Tu actuación ha sido tan bonita como tu familia o más”, agregaba.

Risto Mejide no dejaba de sonreír, quien compartió su sorpresa por la manera en la que Domínguez supo improvisar. “Quería preguntarte, ¿cómo lo haces? El estar tocando el piano y cuando viene tu hija. Me pasa a mí también, que viene y me dice: ‘papi, para’ y se pone ella. Eso a mí me rompe totalmente”, reconocía.

'Got Talent'.

“Tú has aguantado ahí mientras tu hija venía y se ponía a cantar. Ese momento, como padre, ¿qué has sentido?”, le preguntaba. “He sentido mucha emoción. Pero es lo que vivo en casa con ellas y la música”, respondía, revelando que suele tocar con su hija al piano. “En cuanto escuchan una tecla, vienen corriendo”, compartía.

A pesar de que cautivase completamente al jurado, el sevillano se quedó a las puertas de pasar a la siguiente fase. El primero en pasar fue El Diamante Negro, gracias al pase de oro de Tamara Falcó. Mientras que Ambrosio Cantú y I Am Naughty fueron los elegidos por el público y el jurado.