Qué es la fagofobia, el miedo irracional que sufre Vanessa de ‘Gran Hermano’ y que le está causando problemas

Desde que el reality desembarcó en España, hacer la cesta de la compra ha sido una de las cuestiones más controvertidas de la casa de Gran Hermano. Y es que los concursantes tienen un presupuesto limitado para comprar todo aquello que deseen comer y beber dentro de la casa de Guadalix de la Sierra donde todo se ve y se oye.

En la actual temporada, Vanessa está sufriendo quebraderos de cabeza con esta cuestión. Y es que la cantante gallega pide incluir en la compra semanal artículos un tanto costosos para su disfrute personal, como pueda ser una crema de una conocida marca de galletas, a razón de 4 euros el bote. ¿El motivo? Que hay muchísimos alimentos que no puede comer. Y no porque tenga alergia o intolerancia, sino por algo muy diferente: sufre fagofobia.

“El problema que yo tengo se llama fagofobia, entonces yo no puedo comer alimentos sólidos. Para mí no es un capricho, es una necesidad, porque yo no puedo comer de otra manera los alimentos”, les explicó de manera acalorada a sus compañeros del concurso. En una de las galas de esta semana, además, explicó que ella tiene “una alimentación especial”. “No puedo comer igual que todo el mundo y se lía la mariomorena porque pido una crema de galletas. Yo no puedo desayunar galletas o cruasans u otras cosas que ellos pueden comer”, se justificaba.

Este sábado, el programa Fiesta ha querido arrojar algo más de luz a este asunto. Emma García detalló que la fagofobia es el “miedo ilógico a atragantarte”, y recibió en el plató a Álex Rodríguez, quien también lucha contra este miedo. En su caso, sufrió un atragantamiento comiendo en un bufé libre, hace diez años, y eso le impidió volver a comer alimentos sólidos. Pasó de pesar 70 kilos a estar por debajo de los 50.

“Yo hay cosas que todavía sigo sin comer. Por ejemplo, me muero por ganas por comer una hamburguesa, y pienso que a Vanessa le pasa igual exactamente. Mi cabeza es que es muy poderosa y no me lo permite”, lamentaba el invitado.

Álex también explicó que para superar esta fobia habría que comer en trozos más pequeños, pero él todavía no ha llegado a ese punto. Sin embargo, sí puede comer unas galletas con leche, cosa que Vanessa no. “Yo solo ingería sopas, purés que no sean espesos, batidos”, enumeró. Además, apuntó que él dentro de su familia se sintió tan poco comprendido como la concursante gallega dentro de Gran Hermano. Y cree que la fagofobia de Vanessa se acrecienta precisamente por el encierro que conlleva el reality. “Si no tienes espacio para salir, es más agobio todavía”, decía poco antes de acabar su intervención.