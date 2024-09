Sonsoles Ónega frena a José Manuel Parada y estalla por completo en su programa: "¡Pero por favor!"

La muerte de Julián Muñoz a los 76 años a causa de un cáncer de pulmón monopolizó los programas de televisión este martes. Fue el caso de Y ahora Sonsoles. El programa de Antena 3 abordó el adiós del exalcalde de Marbella con una mesa en la que estuvieron presentes María del Monte y José Manuel Parada.

Precisamente, el que fuera presentador de Cine de Barrio, volvió a sacar a relucir la traición Julián Muñoz a Mayte Zaldívar, a quien dejó por Isabel Pantoja. Un salseo que desencadenó en uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de nuestro país.

"Mayte pensaba que eran amigos y tenía dudas porque la prensa la llamaba y le decían 'tu marido está liado con Isabel Pantoja", dijo Parada en relación a la supuesta ingenuidad de Zaldívar, cuando todo el mundo veía que, entre la tonadillera y el exedil marbellí, había algo más que amistad.

"Julián Muñoz me dijo delante de las dos: 'Mira Parada, lo más grande por lo que yo lucho, es mi familia, mi Mayte, mis hijos y mis nietos'. Es normal que Mayte dudase. ¡Cómo no va a dudar!", agregó después dejando caer lo bien que disimulaba el político.

Estos comentarios, sin embargo, enfadaron a Sonsoles Ónega, que no se cortó al alzar la voz para frenarle. La presentadora incluso llegó a llevarse las manos a la cabeza ante lo que estaba escuchando.

Sonsoles estalla ante las palabras de Parada que insinúa que Mayte Zaldivar no sabía nada de Pantoja y Julián “ Al final parecemos que las mujeres somos GILIPO…” pic.twitter.com/ZagTAzko3c — TVMASPI (@sebas_maspons) September 24, 2024

"¿Y eso cómo lo llamas tú? Una hipocresía y un cinismo como la copa de un pino", soltó Sonsoles exclamando a continuación: "Es que parece que estáis diciendo que Mayte era tonta y no sabía nada. ¡Pero vamos a ver Parada, por favor!".

"¡Que Maite pensaba que sólo eran amigos!", insistió el colaborador, a lo que Sonsoles se desesperó por completo: "Pero es que eso es pensar que las mujeres somos gilipollas, con perdón". Esto hizo que Parada recogiera cable y cambiara de argumento: "¿Podemos pensar que no quería romper su matrimonio de tantos años?".

"Eso es otra cosa. Te humillas, te ningunean, lo que haga falta para no romper un matrimonio. Pero de eso a decir que no tenía ni idea y que no lo sabía... ¡Hombre, coño!".

Parada añadió entonces que "no era el primer desliz de Julián, lo que pasa es que como decía Mayte, venía a dormir a casa". "¡Hombre, claro, con cuatro huevos duros!", remató la comunicadora.