Laura Fa, sobre el estado de salud de Julián Muñoz: “Nos someten a un chantaje emocional permanente”

La familia de Julián Muñoz ha llegado esta mañana de manera apresurada al hospital en el que está ingresado el que fuese alcalde de Marbella. Esto ha provocado que salten todas las alarmas sobre su estado de salud, pues el que fuese pareja de Isabel Pantoja está muy débil por lo que él denominó un “cáncer galopante”.

Desde Espejo Público se han hecho eco de esta noticia de última hora, y en la sección Más Espejo que lidera Gema López han desglosado los últimos movimientos de Muñoz y de su familia, haciendo todo tipo de conjeturas. “Decía en su última entrevista que tenía miedo a fallecer y que era muy consciente de que estos ingresos le resolvían poco”, introducía Gema López, en referencia al Scoop que ofreció ¡De Viernes! el pasado viernes 13 de septiembre.

Laura Fa tomó la palabra con seriedad : “Viendo cómo está la situación, voy a ser un poco dura, no sé si ellos darán la noticia cuando se produzca o esperarán a un medio a fin, o a alguien que puedan sacar algún tipo de rendimiento con la noticia”. La periodista aseguraba no descartar nada, porque “hemos visto como como se manejan y como hasta el último momento no ha sido prioritario cuidarse sino que ha sido prioritario continuar cobrando. A pesar de un estado de salud que cualquier otro humano estaría gastando los días en estar con la familia”. Con estas palabras se refería también a la entrevista de ¡De Viernes!, al igual que Gema.

“Julián Muñoz ha ocupado muchas horas de televisión, y si no interesase no se habría comprado esa entrevista que se acaba de emitir”, exponía entonces Gema López, a lo que Pilar Vidal le añadía que la entrevista fue “para que hable mal de Pantoja”.

Sin hacer mención al programa de Telecinco, Gema López resumió que Julián concedió hace dos semanas una entrevista “en otro canal” y allí narraba que “estaba en sus últimos días, no guardaba buen recuerdo de Isabel, y por qué se casa con Maite Zaldívar”. Para la presentadora de la sección, la explicación que dieron en Mediaset no fue convincente, y cree que “más allá de ese amor, que se puedan procesar existen una serie de intereses”.

Imagen de 'Espejo Público' de este lunes.

"Chantaje permanente"

Antes de cambiar de asunto, Laura Fa quiso hacer una nueva advertencia: “La cuerda a la que ellos quieren que juguemos los periodistas yo no voy a jugar”. “Ellos nos someten a un chantaje emocional permanente con su estado de salud, como si ahora tuviéramos que apiadar de algo que ninguno de ellos se han apiadado”, sentenciaba la periodista con rotundidad, en referencia a lo antes expuesto, y es que han gastado el tiempo que le queda en hacer exclusivas en lugar de disfrutar de la familia.