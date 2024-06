Víctor Sandoval se sincera en el nuevo ‘Sálvame’ sobre sus adicciones: “Hay cosas que no debería haber hecho”

Ni que fuéramos Shhh, el nuevo Sálvame, hace pausas a lo largo de su emisión. Cuando se disfruta del programa en TEN los espectadores pueden ver anuncios en esos intermedios, pero si siguen la emisión a través de YouTube o Twitch verán cómo César Toral, Escaleto, genera contenido con los colaboradores, en tono informal, en esos cortes. Y, por lo general, suele lanzar preguntas de los espectadores para que las respondan.

Hoy ha sido Víctor Sandoval uno de los protagonistas de estas pausas, y Escaleto le ha realizado todo tipo de cuestiones, que el periodista y presentador ha respondido sin censurarse. “En qué año naciste” ha sido lo primero que le lanzaron los espectadores a través de los chats de las plataformas. “En 1967”, respondía Sandoval, que cumplió 57 años el pasado 16 de enero.

“Cuál es tu rol sexual”, quería saber otra persona. “Soy versátil completamente. 50% activo 50% pasivo”, resolvía con rapidez Víctor, dispuesto a que le lanzasen el mayor número de preguntas en los minutos que durase el intermedio.

Continuando con las dudas del público, Víctor reconocía que se “liaría con un chico de 20” años, y que “por supuesto que sí” se volvería a enamorar. “De qué te arrepientes en tu vida” fue lo siguiente que le preguntó Escaleto al colaborador. Y ahí, Víctor Sandoval fue muy generoso y dijo todo lo que le pasó por la cabeza.

Así, se arrepentía “de la vida que he tenido en general, porque la he tenido muy malamente”. Al pedirle Escaleto algo más concreto, Sandoval relataba que “menos fumar, de todo” ha hecho. “Me he metido drogas, me he follado lo que no debía. Cosas que no debería haber hecho. He ido a glory holes, he metido cosas por donde no debería de meterlas”, apuntaba. Ante tal ataque de sinceridad, César Toral le invitaba a censurar algunas palabras malsonantes, por las normas de las plataformas.

"No soy feliz"

“Víctor, ¿tienes tinder?”, preguntaba otra persona. “No. Ni grinder, ni nada. Tengo un teléfono con aplicaciones de juegos, ¿vale? Es que no me gusta así, no sé, no me da morbo que llegue alguien así. Que yo soy puta de soy de barra, ¿vale? O sea, yo me gusta estar con mi copa”, apuntaba, sobre su manera favorita para conocer a otros hombres.

Poco antes de que el programa regresase, le preguntaron si “es feliz”. “No soy feliz porque en la vida no estoy haciendo lo que a mí me apetece. No vivo con quien me apetece, y porque en la vida ahora mismo se me acaba el trabajo y se me acabaría la vida. Canal Quickie es el motor de mi vida, si ahora mismo acaba el trabajo yo no tengo ninguna ilusión. Así de duro y así de sincero. Más no me puedo abrir con vosotros, hijos”, les decía a los espectadores.