Will Smith se sincera en ‘El Hormiguero’: “En los últimos años me he visto obligado a aceptar mis defectos”

“Está aquí mi amigo Will Smith”. “Soy el hombre más feliz de la Tierra”. Así comenzaba Pablo Motos la entrega de El Hormiguero de este miércoles, en la que el actor de Hollywood regresaba al programa de Antena 3, en lo que suponía su visita número nueve.

Will se trabajó muy bien su español para poder interactuar con Pablo tirando lo mínimo de intérprete. “Tú eres muy guapo, ¿qué te has estado haciendo?”, le preguntaba Will al valenciano con mucho humor. Pablo le explicó que la próxima vez que vuelva formará parte del club platino, que incluye privilegios como una taza con su nombre. “¡Todavía no! ¡Un año!”, exclamaba el intérprete, comprometiéndose a regresar al programa en la próxima temporada.

Como siempre, Pablo y Will destilaron complicidad. “Como tú eres mi hermano…”, comenzaba a decir el presentador. “Mi hermano de la otra madre”, le corregía Smith, antes de ver un vídeo de momentos que han pasado los dos ante las cámaras. “Es siempre muy guay estar aquí juntos”, reconocía Smith.

[El día que Tamara Falcó escapó de los paparazzis en el maletero de un coche: su anécdota en 'El Hormiguero']

En concreto, Will acudía al programa para promocionar la nueva cinta de la saga Bad Boys, la cuarta parte, que llega el 7 de junio a cines. “Es la película mejor de la serie. Tiene mucha comedia, y la química entre Martin y yo es la misma que la química entre tú y yo”, le aseguraba al presentador, en referencia a su compañero de reparto Martin Lawrence.

“Martin es un genio de la comedia. Necesita el guion, pero puede inventar en el momento. Es muy divertido trabajar con Martin, es la persona más honesta que conozco. Es un gran amigo”, añadía. Para hablar de la película, Will está haciendo una gira mundial, que le hace ir de un país a otro en muy poco tiempo. “Es maravilloso viajar por el mundo, y hemos estado en Arabia Saudí, en lo que ha sido el primer estreno allí de una película de Hollywood”, detallaba. “Gracias a la gente de España por haber apoyado toda mi carrera”, añadía.

“En mi mente tengo 30 años”

La cinta mezcla la acción y el humor. Y sobre las escenas de riesgo, Will ha admitido que ya no se mueve igual ante la cámara. “Las escenas de acción son mucho más difíciles después de cumplir 50 años. En mi mente tengo 28, 30 años. Pero en mis rodillas tengo 80”, admitía entre risas. “Te puedes lesionar muchísimo durmiendo, duermes en una postura rara y te levantas lesionado”, diría también el intérprete.

Pablo le preguntó también si tenía cierta obsesión en saber si tiene una buena taquilla “En los últimos años no, porque he madurado. Pero creas un proyecto y quieres que a la gente le gusta, y a veces les gusta y otras es Wild Wild West”, bromeaba, sobre el título fallido que protagonizó en los 90. “Cuando creo un personaje lo hago desde el corazón. Y es como si fuera un hijo mío, es mi bebé y quiero que a todo el mundo le encante”, explicaba más adelante.

Will Smith se sincera sobre su autoestima

Aunque muchos esperaban que Pablo Motos le preguntase por el incidente de los Óscar, lo cierto es que esto no llegó a pasar. Sin embargo, Will sí que dejó algunas reflexiones que parecían estar dirigidas hacia aquel momento en el que le dio un sonoro bofetón al presentador Chris Rock al hacer una broma sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett Smith. “Cuando hago algo lo hago a tope” fue una de esas frases que pudo interpretarse en ese sentido.

Antes de que las hormigas saliesen a jugar con Will, Pablo le preguntó que si tiene algún consejo que se diga a sí mismo para estar mejor, algo que se repita. “Lo más importante para mí ha sido aprender a aceptar el hecho de que soy un ser humano y no soy perfecto. Y esa búsqueda de la perfección puede hacer que no te gustes nada y pierdas tu autoestima”, decía muy serio. “Y en estos últimos años me he visto obligado a aceptar mis defectos y a quererme un poco más como persona imperfecta que soy”, admitía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴇʟ ʜᴏʀᴍɪɢᴜᴇʀᴏ (@elhormiguero)

En esta batería de preguntas, Will admitió que su comida insana favorita son las tartas, que lo primero que piensa al levantarse es cuánto le duele la espalda, y que él ha pedido fotos a otros famosos. Entre ellos, a Prince, Halle Berry o Michael Jackson, y a este último lo conoció en una gala de premios y gritó al verle. “Me olvidé de que yo era famoso también”, aseguraba con humor.