Malas noticias para el ‘Un, dos, tres’: no volverá a emitirse tras las discretas audiencias que tuvo en Twitch

El pasado 2023, uno de los concursos más queridos de la historia de televisión española regresaba, aunque fuese por una noche. Un, dos, tres, responda otra vez, el formato que creó Chicho Ibáñez Serrador en los años 70, tuvo una entrega especial en la plataforma Twitch, por el canal de TheGrefg, que ejerció de presentador.

Fue una entrega en la que se unió el pasado y el presente del audiovisual. Históricos del programa como Lydia Bosch, Miriam Diaz Aroca o Mayra Gómez Kemp se pasaron por el plató, y las hermanas Hurtado volvieron a ejercer de Tacañonas. Como concursantes, influencers y creadores de contenido del momento, como Marta Díaz, YoSoyPlex o Gemita.

El evento tuvo un resultado irregular. Según TvTop, su media fue de 59.385 espectadores en sus más de cinco horas de duración, con picos de 82.000 espectadores. Sin embargo, estos datos no han sido suficientes como para plantear una nueva edición, tal como adelanta El Confidencial Digital.

El citado medio apunta que los organizadores creen que “no compensa” volver a ponerlo en marcha, con meses de trabajo y grandes acuerdos con marcas para producir la gala. Por eso, el Un, dos, tres no volverá a Twitch. Tras este proyecto estuvo Alejandro Ibáñez, hijo de Chicho, y actual director de la productora Prointel.

Como ya apuntamos en estas páginas, el programa no fue una producción apta para nostálgicos. El programa original iba grabado con calma y muy editado, y el ser un evento en directo no favoreció precisamente. Los errores se acumulaban sin cesar, y chocaba ver a concursantes que colapsaban si les preguntaban por los colores primarios, o al presentador diciendo expresiones malsonantes. Además, en ocasiones, TheGrefg demostraba no conocer cómo era la mecánica del programa.

Mayra Gómez Kemp se fue del programa: "Una mala experiencia"

Una de las personas que se mostró más crítica fue la propia Mayra Gómez Kemp, quien fuese la presentadora del formato en los años 80. En una entrevista para La Razón contaba cómo acudió tras la invitación de Alejandro, pero que al llegar al plató se encontró con “una situación que no esperaba”. Según su relato, la dejaron “en un rincón pasando frío”, pidió un café que también estaba frío, y nadie le decía qué tenía que hacer. “No tenían nada previsto. Y decidí marcharme. Me dio mucha pena, porque tú sabes perfectamente el enorme cariño que le tengo al programa. Pero, muy mal todo, una mala experiencia”.

Tras las críticas, Alejandro Ibáñez, su director, lanzase algunas reflexiones en X (antes Twitter) al respecto. “Repasando las críticas, buenas, malas y algunas destructivas, sigo alucinando que nos sigan comparando con la televisión lineal. Aquí un humilde servidor ha querido y ha conseguido, junto a TheGrefg, entretener a un público que la TV convencional ha perdido”, escribió. “Yo sigo alucinando con que nos comparen con la TV convencional. Actualizaros un poco, por favor. Hay que arriesgar y ser creativos”, pidió. “Dejemos paso a la evolución, no hay que tener miedo. Todo el esfuerzo que usáis para criticar y destruir sueños, usadlo para mejorar vuestro mundo. Yo aprendo todos los días, y de aquí he aprendido mucho, así que volveré más grande y fuerte”, finalizaba.