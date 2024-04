Una colaboradora de 'La Hora de La 1' de TVE pide tomar el Poder Judicial y la intervención de los medios

La carta de Pedro Sánchez sigue dejando reacciones. Laura Arroyo, periodista de Canal Red (la cadena de Pablo Iglesias) y coordinadora de Formación de Unidas Podemos, ha pedido al Gobierno que tome el Poder Judicial y que intervenga a los medios de comunicación críticos con su gestión. Lo ha solicitado en La hora de La 1 de TVE, ante el silencio de sus presentadores, Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

Este pasado miércoles 24 de abril, el presidente anunciaba por carta que se tomaba cinco días de meditación para decidir sobre su futuro político. El motivo es que un juez ha abierto diligencias contra su esposa por un presunto tráfico de influencias. Diferentes magacines y programas han analizado este nuevo movimiento del dirigente del PSOE y sus posibles consecuencias.

De ahí, que haya sido natural que La hora de La 1 haya analizado la noticia, dado que el presidente ha puesto en vilo a la ciudadanía española durante cinco días. Silvia Intxaurrondo no ha dudado en cargar contra la decisión del juez, señalando que son “trolas del tamaño de una catedral, que son mentira”. “Hay informaciones que son falsas y que están en la denuncia”, expresó, catalogando de “pseudoperiodismo” estos datos.

“Estamos viviendo y de las falsedades y los bulos, porque hay periodistas que no queremos estar en el mismo saco que aquellos que están mintiendo, les voy a contar lo que nos ha enseñado Estados Unidos”, exponía, señalando de cómo “se recurre a un medio de comunicación financiado por un partido político o por gente que apoya a ese partido político. Y se le financia con subvenciones o con publicidad”.

Laura Arroyo y Ferrán Boiza en 'La hora de La 1'.

Ahora bien, lo que ha despertado la indignación de la audiencia de una cadena pagada con fondo públicos ha sido la declaración de Laura Arroyo, quien directamente hacía un alegato a favor de la ruptura de la separación de poderes y apoyando la censura de medios críticos con el Gobierno, señalando a la Justicia de realizar un ‘lawfare’ (guerra jurídica).

"Pedro Sánchez tiene que actuar"

“Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar. Creo que la solidaridad política que está viéndose hoy tiene que tener hechos concretos, no sólo una carta. Desde la presidencia, él podría hacer ya varios actos de verdad. Lo primero, empezar por tocar ese Poder Judicial. Ya estuvo bien cinco años de bloqueo por ese grupo que, él dice, tiene una orquesta de acoso y derribo”, señalaba la colaboradora.

En la televisión pública están pidiendo directamente intervenir la justicia saltándose la Constitución y a los medios no afines al Gobierno.



(Gracias por el vídeo @pepito_garca) pic.twitter.com/S9N6pSYrkL — Víctor de Domingo 🇪🇺 (@VDeDomingo) April 25, 2024

“¿Por qué sigue negociando con ese grupo [en referencia al PP] del desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial? Luego, también, la intervención directa de medios que no son medios, de periodistas que no lo son sino corruptos del periodismo y ver qué puede hacerse para que dejen de ejercer. Son cloacas mediáticas”, exclamaba Arroyo. “El lawfare no existe sin esos periodistas corruptos”, sentenciaba, señalando también a “políticos que se quedan callados y dan la espalda”.

Arroyo señalaba que la supuesta guerra jurídica “comenzó antes del 23 de julio”, numerando varios casos judiciales de políticos procedentes de partidos de extrema izquierda. Unas duras acusaciones que no tuvieron palabras ni de Intxaurrondo ni de Sala, quienes callaron ante calificativos tremendamente graves.