El contundente alegato del presentador Joseba Solozabal ante Otxandiano sobre ETA: "Fue una banda terrorista"

Joseba Solozabal leyó la cartilla a Pello Otxandiano en su visita al programa La Kapital de TeleBilbao. El presentador dejó en evidencia al candidato de Bildu en las elecciones vascas después de ser incapaz de calificar a ETA como una banda terrorista y pedir perdón -a su manera- a las víctimas durante un acto de campaña.

Solozabal fue contundente al afirmar que "ETA fue una banda terrorista" frente al político. El periodista de la televisión local de Vizcaya contó directamente a Otxandiano que tuvo que llevar escoltar durante años porque era un objetivo de ETA. "Descubro en ese momento lo que significa ser víctima y ver tu imagen puesta en una diana, y conozco otros aspectos de lo que es ser víctima", aseguró.

El presentador continuó explicando al candidato de Bildu que "a mí no me pasó nada, pero soy consciente porque me escribe y me habla mucha gente". Por ese motivo, asegurar ser "consciente del dolor de una banda que amenazó, extorsionó y asesinó a gente inocente". Y añade: "Porque nunca hay gente no inocente cuando se le mata de esa manera".

[Juan del Val critica los cambios de opinión del PSOE con Bildu: “Ventajas de no tener ideología”]

Sin ningún tipo de contemplaciones, Solozabal le dice a Pello Otxandiano que "ETA fue lo peor que pasó en esta sociedad, lo peor del mundo", para reflexionar después de forma sensata que "en ocasiones, las palabras, las expresiones, los términos hacen daño cuando no son los adecuados, si las víctimas así lo consideran".

"Me sorprende mucho y me decepciona que alguien como tú, que quiere ser Lehendakari, no sea consciente de que ETA fue una banda terrorista", le dijo a Otxandiano, que se mantenía en silencio. "Una banda que amenazó, que asesinó, que mató y que creó en esta sociedad algo que no queremos volver a vivir, pero que tampoco queremos olvidar".

No conocía a Joseba Solozabal, periodista de @TeleBilbao



Su reposada pero intensa, impecable y contundente reflexión ante @PelloOtxandiano es lo que muchos en Euskadi y Navarra sentimos.



EH Bildu debe reflexionar. Reconociendo los pasos dados pero…terrorismo es terrorismo. pic.twitter.com/8z3EiJiBu6 — Javier Remírez (@javierremirez) April 18, 2024

"Los matices que vienen después, podemos discutirlos cuando tú quieras", matizó. "Aquí los hemos discutido. Yo me he acercado a EH Bildu en estos años. Tengo una relación estupenda con Jone Goirizelaia, con Aitziber Ibai Barriaga, con María del Río, con Arnaldo Otegui, con Iker Casanova".

Solozabal acabó su impecable discurso de la siguiente forma: "Me he acercado mucho a ellos porque he querido ver esa evolución, que reconozco que la ha habido, pero también reconozco que emplear o no querer utilizar determinados términos, no querer condenar, no querer exigir de verdad, pero de verdad, el perdón, el arrepentimiento y negar el término banda terrorista a mí eso me decepciona".