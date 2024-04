"Sobrevive a trancas y barrancas": el guiño de Feijóo a 'El Hormiguero' de Pablo Motos para criticar a Sánchez

El culebrón de David Broncano puede llegar a su final este miércoles, 10 de abril. El Consejo de Administración volverá a debatir el fichaje del humorista de cara a la próxima temporada después de varios intentos. La noticia de su posible incorporación lleva monopolizando la conversación social desde hace varias semanas, hasta el punto de terminar, irremediablemente, en el Congreso de los Diputados.

Ha ocurrido durante uno de los discursos realizados por Alberto Núñez Feijóo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la sesión de control al Ejecutivo. El líder del Partido Popular se ha hecho eco del interés de la radiotelevisión pública en hacerse con Broncano aunque, eso sí, sin nombrarle directamente.

"Entre el programa que quiere llevar a las noches de TVE y los pinganillos que ha traído al Parlamento se financiaba la ley ELA y sobraba dinero", decía en clara alusión a La Resistencia, sumándose así a las voces que afirman que todo forma parte de una estrategia orquestada desde Moncloa para contraatacar a El Hormiguero de Pablo Motos, uno de los azotes mediáticos del dirigente socialista los últimos años.

De hecho, el propio presentador de Antena 3 rompía su silencio por primera vez sobre el asunto al asegurar que se sentía "incómodo" por las connotaciones políticas del fichaje de Broncano. "A mí lo que me sabe mal son los trabajadores de TVE que deben estar viendo cómo ridiculizan el prestigio de una cadena extraordinaria con profesionales extraordinarios y creo que no se merecen este juego de estar en las tertulias", dijo Motos.

Precisamente, Feijóo ha realizado un guiño al formato de 7 y acción haciendo un juego de palabras para atacar a Pedro Sánchez. "Sobrevive usted a trancas y barrancas", ha dicho el político en referencia a las entrañables mascotas del programa de Antena 3 que dan vida Juan Ibáñez y Damián Molla.

Feijóo, a Sánchez: "Entre el programa que quiere llevar a las noches de TVE y los pinganillos que ha traído al Parlamento se financiaba la ley ELA. Sobrevive a trancas y a barrancas (...) Es lo que tiene contar con una mayoría para estar en el Gobierno pero no poder gobernar" pic.twitter.com/fO23K31AA2 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 10, 2024

"Los dos sabemos que no le está yendo bien. Por eso va a estar poco por España las próximas semanas y meses. Es lo que tiene contar con una mayoría para estar en el Gobierno, pero no para poder gobernar. Por mucho que se esconda y se aleje, usted ha perdido el control y no va a salir victorioso", ha añadido Feijóo.