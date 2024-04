Karlos Arguiñano carga contra ‘MasterChef’ antes de su estreno: por qué cree que no es un programa de cocina

Tras los castings presenciales, 50 candidatos se enfrentarán a la última prueba de selección de MasterChef 12, en el estreno del programa fechado para este lunes 1 de abril en La 1. Para demostrar sus cualidades, tendrán que terminar un plato frente al jurado y al chef Marcos Morán (tres soles Repsol y una estrella Michelin). Los mejores obtendrán el delantal y se convertirán en aspirantes de la nueva edición.

La llegada de esta nueva temporada llegará salpicado por unas palabras del cocinero Karlos Arguiñano dedicada al formato. Un espacio que jamás ha visitado, y que, según sus palabras, no considera un programa de cocina, sino un reality.

En un concurso de cocina le han preguntado por qué, a diferencia de otros compañeros de profesión, él nunca ha visitado el programa. “Yo no he querido hacer ninguno; eso no son programas de cocina, son realities de cocina”, asegura el vasco, que cree que “ahí se busca más la lágrima, el llanto, el que te robo esto, te estorbo, no te dejo... y la cocina es compañerismo”. Unas palabras que podrían recordar a las quejas que algunos antiguos concursantes han realizado tras su paso por los fogones que capitanean Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Así, Karlos Arguiñano explica que prefiere que entre las personas que cocinan se propicie el apoyo y así las cosas “salgan cojonudas, porque luego se lo metes por la boca a la gente”. “En esos programas no ha aprendido nadie a cocinar, parecen guerras”, insiste el conductor de La cocina abierta de Karlos Arguiñano en Antena 3.

Esta crítica es similar a una que ya realizó en 2017 al mismo programa. Pero en esta ocasión la crítica la ha hecho extensible a la versión MasterChef Junior. Para él “los niños tienen que hacer cosas de niños y la cocina es cosa de chicos y chicas ya de 15, 16, 17 para arriba”. “Otra cosa es que en casa, de niños, puedan ayudar a hacer albóndigas o croquetas, cosas que no tiene peligro, ni fuego, ni cuchillos…”, finaliza.

Los aspirantes de la próxima edición de ‘MasterChef’

Entre los candidatos que intentarán conseguir el delantal blanco, esta noche veremos cocinar al guitarrista de Mónica Naranjo; una joyera hispano-marroquí; un agente inmobiliario que grababa vídeos cocinando en las casas que vende; una madre de familia numerosa con seis hijos; un estudiante de cocina que vio truncado su sueño de guisar en el ejército al ser calificado como “no apto” por su diabetes; un ingeniero aeroespacial criador de cabritillos; una cazatalentos amante de la batería; un exlegionario terraplanista autodenominado “una biblioteca con patas”; y la directora de una empresa de cocina dietética, que trabajó para Elsa Pataky y Chris Hemsworth, una princesa saudí y la familia real inglesa.