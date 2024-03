Al Bano se enfrenta a su primera entrevista en Telecinco desde la salida de Lydia Lozano de la cadena

Esta noche, Telecinco ofrece en ¡De Viernes! una entrevista al cantante Al Bano. El intérprete de temas como Felicidad compartirá protagonismo con otras dos invitadas: Carmen Alcayde, que hablará de su nueva relación sentimental, y Arantxa de Benito, la madre de Zayra Gutiérrez, concursante de Supervivientes.

El italiano, que en España ha participado en concursos como Mask Singer, ya ha pasado por los platós de Mediaset en otras ocasiones. Sin embargo, la de esta noche será una charla bastante particular por una razón: es la primera entrevista que da en Telecinco desde que Lydia Lozano dejase de participar en sus programas.

Hay que recordar que en febrero de 2005, hace 19 años, Lydia Lozano aseguró en el programa A tu lado, de Telecinco, que la hija de Al Bano y Romina Power, Ylenia Carrisi, seguía viva. La joven fue vista por última vez en Nueva Orleans la víspera del Año Nuevo de 1994. Algunos apuntan que una chica como ella saltó al Mississippi. En 2014 fue dada por muerta.

[Lydia Lozano carga contra 'Sálvame' por resucitar el caso Ylenia: "¿Qué psicólogo arregla eso?"]

A lo largo de los años, Lydia lo pasaba mal cuando sabía que Al Bano iba a ir a Mediaset a conceder alguna entrevista. Y también cuando este tema volvía a ponerse sobre la mesa en programas como Sálvame, en el que ella trabajaba como colaboradora. Tal como ha reconocido en algunas ocasiones, el tema de Ylenia Carrisi le hizo sufrir una menopausia prematura o que su marido sufriera un infarto.

Sin embargo, todo eso ya es historia. Desde el fin de Sálvame, Lydia Lozano no ha vuelto a aparecer por los programas de Telecinco. Y no solo eso: en la actualidad tiene un hueco en La 1, como colaboradora y como concursante de un talent show de baile. En Mediaset parecen haber pasado página, de ella y de todo el universo Sálvame, hasta el punto de que hay una especie de censura alrededor de los que antaño fueron estrellas del programa.

Así pues, posiblemente, la entrevista de esta noche no toque este tema de la madre del baile chuminero, a pesar de que el cantante italiano no olvida todo lo que sufrió entonces. En 2021 se conoció que Al Bano se encontraba desarrollando una serie sobre su vida, y en ella hay un momento en el que hablaba de Lozano. “Lydia es una persona que cuando oigo este nombre hay algo de revolución dentro de mis pensamientos porque ha sido de verdad”, relataba el cantante de temas como ‘Felicidad’. “Imagino que tenía necesidad de mierda esta mujer”. Además, añadió que Lydia se merece “un humano silencio” y de sí mismo dijo que es un “luchador” que seguirá siéndolo.

“Yo le comprendo, siempre lo he comprendido, todos sus insultos. Siempre me decís que no lo supero, no estoy de bajón, no estoy triste...”, explicaba ella en Sálvame como respuesta a estas declaraciones, y lamentando que este tema sea algo que vuelve a salir a la palestra “cada seis meses”. “He pagado suficiente. Te juro que los entiendo, todo lo que me han dicho, pero ya por favor”, pedía la periodista canaria.