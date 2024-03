La retroalimentación de Gestmusic: hasta dieciséis concursantes de 'OT' han pasado por 'Tu cara me suena'

Nerea y Raoul en 'Tu cara me suena'.

Tu cara me suena 11 calienta motores para el estreno de su nueva temporada en Antena 3. Uno de los formatos más longevos y exitosos del prime time que, de nuevo, estará presentado por Manel Fuentes y previsiblemente sin cambios en el jurado con Lolita Flores, Ángel Llacer, Carlos Latre y una Chenoa con una agenda más liberada tras haber triunfado como presentadora en el regreso de OT, esta vez de la mano de Amazon.

Aunque es pronto para saber la fecha exacta de emisión, y más cuando aún queda mucha edición de El desafío por delante-, todo hace pensar que Tu cara me suena volverá a su noche, la de los viernes y después de Semana Santa ya que el director de Gestmusic,

Sin embargo, de momento la cadena ya ha oficializado los que serán los concursantes de la onceava edición: Supremme de Luxe, Juanra Bonet, Raquel Sánchez Silva, Conchita, Valeria Ros, Miguel Lago y, de nuevo, tres extriunfitos. Por un lado, David Bustamante, finalista de la primera edición de Operación Triunfo y, por otro, Raoul Vázquez, séptimo expulsado de OT 2017, y Julia Medina, finalista de OT 2018.

Con estos tres últimos fichajes, Tu cara me suena vuelve a mostrar su predilección por caras reconocidas de otros talent shows y, sobre todo, de otro de los grandes formatos de Gestmusic, Operación Triunfo.

Pese a que las primeras concursantes procedentes de otros programas de talentos de la competencia fueron Angy y Roko -finalistas de Factor X y El número 1 respectivamente y ganadoras de la primera y la segunda edición del programa de Antena 3-, el programa empezó a incluir caras procedentes de Operación Triunfo desde hace justo diez años.

Edurne abrió la veda

Edurne imitando a Marifé de Triana en TCMS

Con un 60% de los votos en marzo de 2014, Edurne se convertía en la ganadora de la tercera edición de Tu cara me suena. Abría así el camino a que otros concursantes de OT fueran tanteados para posibles nuevas ediciones del programa de imitaciones de Antena 3.

Para la siguiente edición, Antena 3 no fichó a ningún triunfito, aunque sí a una Ruth Lorenzo que, por aquel entonces aún no era demasiado conocida por el público español, pero que había triunfado en la televisión británica llegando a ser de las primeras clasificadas en The X Factor.

En 2016, la cadena estrenaba Tu cara me suena 5 y en él concursaron dos triunfitas que, además, ganaron sus respectivas ediciones de OT. Por un lado, Rosa López, ganadora de OT 1 en 2001 y, por otra, Lorena Gómez, ganadora de OT 2006. Ambas, además, quedaron muy bien posicionadas en Tu cara me suena quedando en el segundo y tercer puesto solo por detrás del ganador de la edición, Blas Cantó.

Tu cara me suena 6 volvió a tirar de OT, convertida esta 'pesca' en ya una costumbre por parte del programa de Manel Fuentes. En esta ocasión, fue Fran Dieli quinto en OT 2005 y tercer finalista en Tu cara me suena.

En la temporada 2018-2019, Antena 3 estrenaba Tu cara me suena 7, que alzó como ganadora a otra concursante de un taletn show, María Villalón, ganadora de Factor X y también de la edición de ese año de TCMS. Sin embargo, otras dos triunfitas volvieron a dejar bien alto el pabellón OT en el programa.

Soraya Arnelas terminaría como tercera finalista y Lola Índigo, cuarta. En sus ediciones en Operación Triunfo, la suerte fue dispar para ellas. Mientras Arnelas quedó segunda clasificada, Lola Índigo fue la primera expulsada de OT 2017.

Muy buenas posiciones

Las secuelas que dejó a Jorge González su imitación de Miguel Poveda

Para la próxima edición, Antena 3 volvió a pensar en una doble ración de triunfitos para completar el plantel de concursantes de Tu cara me suena 8: Jorge González, octavo en OT 2006 y Nerea Rodríguez, expulsada en la gala 10 de OT 2017. En esta edición, además, ambos quedaron como primero y segunda en la gran gala final del programa de imitaciones.

Como no podía ser menos, Tu cara me suena 9, emitida entre 2021 y 2022, volvió a echar mano de triunfitos. En esta ocasión, los elegidos fueron Agoney, de OT 2017, y Nia, de OT 2020. La canaria no pudo ganar TCMS, como si ganó su edición de OT quedando en segunda posición. Por su parte, Agoney superó su sexto puesto en su edición en el programa de La 1, consiguiendo el triunfo absoluto en el talent de Antena 3.

En la última edición emitida, Gestmusic tuvo como concursantes a una nueva dupla de triunfitos: Miriam Rodríguez, de OT 2017, donde quedó tercera ganadora de Tu cara me suena 10; y Alfred García, de la misma edición que la cantante gallega, quedando cuarto en OT y quinto en Tu cara me suena.

En total, junto a Chenoa como parte esencial del jurado, el programa de Antena 3 ya ha contado con hasta 16 triunfitos entre sus concursantes. Una cantera segura y reconocida por la audiencia que, además, suelen quedar en un muy buen puesto como prometedores imitadores.