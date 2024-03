La escritora Rosa Belmonte agita 'Espejo Público': "A las niñas les gusta vestirse como p... de la Casa de Campo"

Rosa Belmonte fue este miércoles, 13 de marzo, protagonista de unas declaraciones un tanto polémicas en el programa Espejo Público. Todo ocurrió cuando el matinal que presenta Susanna Griso recogía la queja que ha hecho una madre después de que una tienda vendiera vaqueros push up [sirven para realzar la figura] para niñas.

"Hemos perdido la cabeza. Estamos sexualizando a los menores", decía la propia presentadora abriendo el debate sobre la ropa hipersexualizada en los más pequeños. Fue entonces cuando la escritora pasó a dar su opinión.

"A mí me parece mal hasta para mayores. Hace años, caminabas por Bravo Murillo y todas las tiendas tenían esos pantalones para las señoras de la edad de Georgina y decía 'no doy crédito", decía primero para soltar después: "Pero es que a las niñas les gusta vestirse como putas de la Casa de Campo".

[La presentadora de 'laSexta Noticias' Helena Resano, ingresada en el hospital: "La vida tiene otros planes"]

El comentario generó murmullo en el plató del magacín de Antena 3 y Griso señaló, en tono de broma, que la tertuliana había sido "bruta" y Miquel Valls se lo reprochaba: "Hemos patinado un poco". "Una cosa es que tú nunca te hayas comprado un push up ni lo hayas utilizado y otra es que digas que las niñas les gusta ir así", dijo el copresentador.

"¿Pero tú has visto cómo van?", insistió Montero. "¿Las de cuatro años? ¿Pero has estado en una guardería?", preguntó sorprendido Vals, a lo que la tertuliana respondió entre risas: "Todas". Al escuchar semejantes barbaridades, Marta Robles no se cortó a la hora de matizar las palabras.

Rosa Montero al más puro estilo TORRENTE...bueno es más AIRBAG . pic.twitter.com/r5kbP1RwG8 — TVMASPI (@sebas_maspons) March 13, 2024

"Me estoy poniendo mala", dijo muy seria la periodista. "Como si te quieres poner un mono encima de la cabeza. Las niñas no se visten como si fueran a ejercer el sexo en la Casa de Campo. Esto es una cosa de oferta y demanda y hay muchos casos de niñas a las que llevan a concursos de belleza desde que eran pequeñas", señaló.

El momento en cuestión ha sido recogido por la red social X. El programa, además, charló con Lula Gómez, guionista y creadora del podcast Hurracas, que expuso que cada vez más, hay más madres que denuncian a establecimientos que venden bikinis con relleno para las crías. "Cada año, las agrupaciones salen a decir que se retiren estos productos y no pasa nada".