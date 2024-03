Así serán las hogueras finales de 'La Isla de la Tentaciones': ¿cómo abandonarán el programa los participantes?

Por último, Álex y Marieta, con las emociones a flor de piel, tratan de justificar sus sentimientos por Gabriela y Sergio durante su experiencia por separado. Cuando afrontan la pregunta final los dos tienen clara su respuesta, protagonizando un final inesperado.

Mediaset España apostó la semana pasada por iniciar las hogueras del programa con dos entregas diferentes en la misma semana. De esta forma, el pasado martes se pudo ver las Hogueras de los solteros y, al día siguiente, los concursantes vieron las reacciones de sus parejas en la confrontación final.

A estas hogueras no han llegado todas las parejas que comenzaron la aventura al otro lado del charco. Rober, el novio de Alba Casillas, conocida ella por ser prima de Iker Casillas, vivió una primera mala noche en la Ceremonia de Solteros, y comunicó su intención de abandonar el formato. “No estoy preparado, no logro descansar, la situación me supera. Y antes de avanzar algo prefiero tomar esta decisión y que mi pareja lo respete”, contaba el participante de 33 años.

Poco después, se fueron Andrea y Álvaro. La malagueña protagonizó en el estreno del programa una espantada de la 'Ceremonia de solteros' por primera vez en la historia. La joven, de 18 años, estalló ante la complicidad de su pareja, Álvaro (26), con Mónica, una de las tentadoras, y más tarde, decidió abandonar la experiencia.