La desgarradora confesión de Terelu Campos sobre su madre: "Le pedí a la Virgen que se la llevara"

La muerte de María Teresa Campos sigue muy presente en su familia. A finales del año pasado, Alejandra Rubio llevó un atuendo suyo en Fiesta, mientras Carmen Borrego se acordó de ella antes de saltar en helicóptero para concursar en Supervivientes. Por supuesto, ha estado presente en Terelu Campos. De hecho, la comunicadora ha hablado de una manera profundamente personal sobre el fallecimiento de su madre en su visita a El show de Bertín.

La televisiva, quien ha sido la última expulsada de la segunda edición de Bake Off: famosos al horno, acudió al programa de Canal Sur y se sinceró con Bertín Osborne sobre la muerte de su madre, sucedida el pasado 5 de septiembre. Aquel día, la veterana y reconocida periodista fallecía a los 82 años, provocando un vacío irreemplazable y que se tradujo en un sentido homenaje que TVE emitió el pasado 5 de enero.

Medio año después de su desaparición, Terelu se ha sentido con fuerzas para hablar de cómo fue el deterioro físico y psíquico de su madre en los últimos años. “Ella ya estaba muy mal. Fíjate que ella pasó un cáncer hace muchos años, le dio un ictus, luego tuvo otra intervención, pero la peor enfermedad es la de la mente, sin lugar a dudas”, compartía.

[María Teresa Campos, galardonada a título póstumo con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes]

“A ella el cerebro la devoró por dentro y la consumió por fuera. No se alimentaba. Cuando la gente decía si podía venir a verla, no es que lo censuráramos. Hemos hecho un acto de generosidad con personas la que querían mucho, para que no la vieran así y se quedasen con una imagen de ella que no le representaba en nada”, confesaba ante un atento Bertín, quien miraba seriamente la intervención de su invitada.

Terelu habló sobre cómo Jorge Javier Vázquez fue uno de los rostros que quiso despedirse de su madre y cómo no dudó en ser franca con el presentador de Supervivientes para recordar los motivos por los que tanto ella como su hermana, Carmen Borrego, no querían que sus grandes amistades la vieran en el estado en el que se encontraba.

Terelu Campos en 'El show de Bertín'.

“Se lo decía mucho a Jorge. Si ella disfrutara porque tú estás... Pero es que te vas a comer el mal rato. Ella no solo no va a disfrutar, sino que igual te mira y te dice: '¿Quién eres?'. En ese sentido, yo creo que hubo un momento que ella sabía que se iba, a pesar del terror que le tenía a la muerte”, le compartía Terelu a Bertín.

La periodista confesaba que su propia madre llegó a decirle, en un momento de lucidez, que no podía más. “A mí, como diez días antes, sentada en su casa, me miró y me dijo: 'No puedo más'. Aquella frase la tengo todavía metida aquí dentro”, comentaba la madre de Alejandra Rubio. “Ella se levantaba sufriendo y se acostaba sufriendo”, detallaba la comunicadora después de que Osborne le preguntara si el sufrimiento de María Teresa Campos era más mental que físico.

Terelu Campos y Bertín Osborne en 'El show de Bertín'.

Terelu dio una lección de franqueza sobre cómo la sociedad sigue sin estar preparada para enfrentarse a las enfermedades de salud mental en la tercera edad, como el Alzheimer o la demencia. La colaboradora de Mañaneros visibilizaba así una realidad que afecta a muchas personas, dado que, aunque su progenitora tuviera “momentos de consciencia”, su mente iba degenerándose. “Es una enfermedad en la que es muy difícil ayudar. Los médicos te dicen: 'Esto nunca va a mejor, siempre va a peor'. Las enfermedades neurológicas son complejas. Deberíamos concienciarnos mucho más, que nos prepararan para ello, Bertín”, admitía.

De hecho, Terelu llegó a confesar sentirse tan apenada por su madre y por el sufrimiento que vivía, que llegó a pedirle a la Virgen de la Salud, en la pasada Semana Santa, que la llevase para que terminase esa agonía que padecía. “He ido pasando el luto en el último año. Cuando fui el año pasado, solo pude estar dos días, el domingo y el lunes. Le pedí al Cautivo y a mi Virgen de la Salud que se llevara a mi madre”, dijo con voz triste.