TVE, a punto de cerrar el fichaje de Broncano y 'La Resistencia' para competir contra 'El Hormiguero'

RTVE busca librar seriamente la batalla por las audiencias del access prime time, donde domina férreamente El Hormiguero cada noche con Pablo Motos. La Corporación está ultimando las negociaciones con David Broncano para que el presentador se lleve su formato, La Resistencia, a la televisión pública. La intención es que compita en la misma franja que el formato de 7 y acción de Antena 3.

La oferta que el Ente ha realizado al formato producido por El Terrat es de tres años, con un gasto máximo de entre 12 y 14 millones de euros por temporada. Su emisión será en el access prime time, después de la segunda edición de Telediario, lo que significa también la marcha de 4 estrellas de esta franja. El objetivo es competir directamente contra El Hormiguero, con un formato muy similar y que tiene el aval de contar con un fuerte seguimiento, tal y como puede verse en redes sociales y con su canal propio en Movistar Plus+.

Según revela El Mundo y ha podido confirmar BLUPER, el fichaje está quedando pendiente de que sea aprobado por el Consejo de Administración. El pase de una plataforma privada a la televisión pública ya fue aprobada por el Comité de compras de la Corporación. Se espera que dicho traspaso se apruebe en un consejo extraordinario que tiene previsto celebrarse la semana próxima.

A pesar del anuncio, tanto el entorno del presentador de origen gallego como de la productora señalan que hay muchas ofertas sobre la mesa y que no se ha dado luz verde definitiva a ninguna. El contrato de La Resistencia con Movistar Plus+ finalizará el mes de junio. De hecho, se señala que la productora está negociando con la plataforma. Sin embargo, fuentes de la Corporación recalcan en que el acuerdo está prácticamente cerrado y que sólo se están limando algunas asperezas y también a la aprobación que dé el Consejo de Administración.

El aprobado del Consejo es fundamental, especialmente porque se trata de una producción cuyo coste supondría más de dos millones de euros de presupuesto. El rotativo señala que no sólo se ha previsto proseguir en Movistar Plus+ o saltar a la televisión público, pues El Terrat y el propio comunicador negociaron con varias cadenas, como Mediaset.

No obstante, según estas mismas fuentes, lo que hizo que el acuerdo entre la cadena de Fuencarral y El Terrat y Broncano no llegase a buen puerto fue la exigencia de cerrar un contrato que asegurara tres temporadas. Un requisito que se habría rechazado, al no tener la seguridad de que un formato que ha funcionado bien en una plataforma y en redes sociales vaya a conseguir la misma repercusión en una televisión generalista y de emisión lineal. Dado que se está hablando de una cadena privada, tres años de compromiso se hubieran antojado demasiado arriesgado en materia económica.

No obstante, RTVE parece comprometida a tomar tal riesgo. El objetivo es doblegar el dominio de El Hormiguero en una franja en la que no aparece encontrar competidor. Su alternativa más sólida ha sido la serie 4 estrellas. Sin embargo, los continuos cambios de programación han hecho que sus datos hayan descendido ligeramente, en beneficio de First Dates y Allá tú, que compiten por un segundo puesto que sigue quedándose a demasiada distancia que el formato que lidera Motos.

A diferencia de otros intentos, se está hablando de La Resistencia, un programa de fama consolidada. Su estilo destaca por no tener un guion preestablecido y que la mayor parte de la entrevista sea de manera improvisada. Varias figuras famosas relacionadas con el cine, la música, la televisión o de la farándula han pasado por el sofá del conductor en el teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. En caso las negociaciones finalicen satisfactoriamente, quedará la duda de si el programa seguirá siendo grabado o se realizará en directo.