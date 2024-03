Una concursante de la edición argentina de 'GH' abandona tras recibir la "amenaza de muerte" de una compañera

La versión argentina de Gran Hermano vivió una convulsa gala este domingo. El reality que emite la cadena Telefe ha traspasado las fronteras después de que una de las concursantes pidiera en directo abandonar la casa después de haber recibido una supuesta "amenaza de muerte" por parte de una de sus compañeras.

Agostina eclipsó la expulsión semanal de otro participante expresando su deseo de irse del concurso. "Santiago, te pido abandonar la casa en este mismo momento. Yo no voy a vivir con una mina [mujer] que me amenaza de muerte, de ninguna manera", soltó visiblemente nerviosa en mitad del revuelo por la eliminación.

"¡Que se vaya¡ ¡Me dijo merquera [traficante] y soy entrenadora. Me gané cuarenta medallas. Soy mujer, no soy falopera [adicta a las drogas]", espetó Furia, la aludida. El conductor del programa pidió a Agostina que recapacitase invitándola a que entrara al confesionario para hablar con más calma.

"Yo no te quiero convencer de nada. Quien quiera se puede ir, pero una vez que te vas, ya no puedes volver. Por eso me gustaría que lo pensaras hasta mañana", dijo el presentador Santiago del Moro. Agostina, muy acongojada, señaló de inmediato: "Tengo miedo de quedarme, no puedo ir a dormir a mi cama porque no sé si ella me va a clavar un cuchillo".

"¿Tú sabes la cantidad de homicidios que existen después de una amenaza?", preguntó entre lágrimas la concursante que, además, es policía. "Aquí las leyes están muy mal. Tiene que haber 30 amenazas para que se haga algo. No, gente", siguió diciendo Agostina a lo que el presentador intentaba calmarla asegurando que el programa tenía en cuenta todas las conductas violentas.

Sin embargo, Agostina confirmó que su decisión no tenía vuelta atrás y el presentador activó el protocolo de abandono. "Ella tomó una decisión y nadie está obligado a quedarse", apuntó a la audiencia después Santiago del Moro. Lo cierto es que las redes sociales se dividieron y algunos rescataron el momento en el que Agostina dijo que le "iba a romper la cabeza" a Furia.

El formato de telerrealidad actuó en todo momento con cautela ante la gravedad de la situación, compartiendo en pantalla el teléfono para las víctimas de violencia de género. Además, al día siguiente, el presentador dio un toque a los concursantes: "Me preocupa mucho la violencia. Cuiden mucho sus palabras".