Polémica por las palabras de Margallo sobre Lorca en 'El mejor de la historia': "Era partidario de una dictadura"

A pesar de convertirse en un batacazo de audiencias, su primer programa apenas tuvo un 6,8% de cuota y 753.000 espectadores, El mejor de la historia iba a desatar la polémica. En un ranking que hizo competir a personajes históricos tan diferentes como Hernán Cortés, Francisco de Goya o Agustina de Aragón, el ganador de esta primera ronda fue Federico García Lorca. Ahora bien, fueron las palabras de José Manuel García-Margallo sobre el poeta las que provocaron la controversia.

En un debate encendido en el que Silvia Intxaurrondo iba revelando el puesto en el que quedaban los distintos personajes históricos por parte del voto del público, la primera gala contaba para debatir cada posición y elección de personaje con Santiago Segura, Mercedes Milá, José Manuel García-Margallo y Luz Sánchez-Mellado. Muy comentados los rifirrafes entre la expresentadora de Gran Hermano y el exministro de Asuntos Exteriores, éste último dio un dato sobre el autor de La casa de Bernarda Alba que dejó perpleja tanto a la periodista barcelonesa como al resto de invitados y la propia Intxaurrondo.

Diez fueron los personajes históricos que participaron en esta primera gala: Ferrán Adriá, Fernando Alonso, Emilio Aragón, Agustina de Aragón, Rosalía de Castro, Hernán Cortés, Lola Flores, Federico García Lorca, Francisco de Goya y Andrés Iniesta. Poco a poco, se iban revelando los nombres que iban quedando descartados en el ranking. En el puesto décimo, quedó Emilio Aragón, icono de la televisión, el cine y el entretenimiento en general. En el noveno el chef Ferrán Adriá.

Puesto ocho para la heroína y militar Agustina de Aragón, séptimo para la cantante y actriz Lola Flores, sexto para la poeta y figura esencial de las letras gallegas Rosalía de Castro, quinto para el militar y conquistador de México Hernán Cortés, cuarto puesto para el futbolista Andrés Iniesta y tercera posición para el piloto Fernando Alonso.

Quedaban así dos figuras históricas para clasificarse para la siguiente ronda: Goya y Lorca. El arte goyesco y figura esencial de la pintura de los siglos XVIII y XIX frente a la eminente figura literaria de la Generación del 27. Con Soleá Morente como férrea defensora del poeta y dramaturgo granadino, fue Margallo el que desató la polémica al recordar unas palabras que el poeta Luis Rosales compartió con el historiador Ian Gibson en 1966.

“[Lorca] siempre me ha parecido un hombre extraordinariamente atormentado y muy contradictorio. En términos políticos, es muy poco conocido, aunque lo escribió Ian Gibson en una entrevista que le realizó a Luis Rosales. Éste comentó que Lorca, en los últimos años, era partidario de una dictadura militar, justo antes de que lo matasen”, expresó ante la atónita mirada de la cantante e hija de Enrique Morente.

“Tiene un enorme dolor interior. La casa de Bernarda Alba es de una extraordinaria dureza y su poesía es una extraordinaria sensibilidad. Era un hombre muy contradictorio”, compartía el exministro. “Pero eso que has dicho, yo no lo sabía”, le interrumpió Mercedes Milá. Margallo recordó que eran unas palabras que Gibson recogió a Rosales, las cuales están grabadas en audio.

Margallo sabe que en los medios se hace ideología, por eso los aprovecha, para eso TVE le da esta plataforma. Desde el respeto intelectual (y él es ahí una mente ilustrada), no se puede hacer esta aseveración sobre Lorca en un programa discotequero. #ElMejorDeLaHistoria1

🧵Hilo pic.twitter.com/dxihYSDQAp — @Roberto_Lak (@Roberto_Lak) February 17, 2024

Ian Gibson no le dio credibilidad a lo que Rosales le contó sobre la preferencia de Lorca por una dictadura militar. Que Margallo dé la versión completa, por favor… #elmejordelahistoria — Iñaki Ateca (@Iatesanchez) February 16, 2024

Fue en 1966 cuando el historiador de origen irlandés se entrevistó a Rosales, amigo de Lorca y quien lo acogió en su casa en Granada durante el estallido de la Guerra Civil, de donde fue encontrado por los sublevados y posteriormente fusilado. Dicha conversación se pudo escuchar en el documental Rosales, así he vivido yo, que Emilio Ruiz Barrachina realizó en 2010.

Unas grabaciones que Gibson denunció que fueron utilizadas sin su “consentimiento” y que el propio historiador compartió que no dio crédito, dado que no hay documentos que verifiquen las palabras de Rosales. Precisamente, a raíz de los comentarios de Margallo, en redes sociales ha surgido voces que expresan que el europarlamentario no las contextualiza en el programa y que “hace ideología” con afirmaciones como esa.

Aquí el libro en el que según Margallo Ian Gibson decía que Lorca era partidario de una dictadura militar prohibido por ser antifranquista...Margallo ha patinado como siempre tirando pá casa pic.twitter.com/CsIXGSF32e — montse (@taketes1) February 16, 2024

Margallo lanzando bulos en directo. No podía esperarse. El caso es pervertir la historia y el buen nombre de un gran escritor como Lorca, dejando caer informaciones que nadie le desmentirá en directo. #elmejordelahistoria — Gonzalo de Miguel (@Ciro2Ciro) February 16, 2024

La versión que ha lanzado Margallo sobre el apoyo de Lorca a una dictadura militar la pone en cuarentena el propio Ian Gibson. No hay constancia documental de tal afirmación y todo responde a que Rosales mantenía la versión franquista. #elmejordelahistoria — Gonzalo de Miguel (@Ciro2Ciro) February 16, 2024

Las palabras han causado un fuerte revuelo entre el público, con internautas tildando de “bulos” las palabras de Margallo. “Ha patinado, como siempre tirando para casa”, expresaba una tuitera. “Ian Gibson no le dio credibilidad a lo que Rosales le contó sobre la preferencia de Lorca por una dictadura militar, que Margallo dé la versión completa, por favor”, señalaba otro usuario de la red social X (anteriormente Twitter).

Finalmente, fue Lorca el ganador de esta primera ronda de personajes, dejando a Goya en un segundo puesto. Un concurso de popularidad que no ha estado tampoco exento de polémica, dado lo diferentes que son los personajes, los diferentes siglos que vivieron y su aportación a la Historia.

