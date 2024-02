Silvia Intxaurrondo sobre la paridad de 'El mejor de la historia' : "En el gobierno del Supremo hay menos mujeres"

¡Anunciamos el formato y la cantidad de periodistas que empezaron a opinar sin levantar un teléfono y llamarnos a nosotros! Pero no me molestó porque esto no ha llegado al periodista, ha llegado a la persona.

orque la lista la descubrimos un poquitito más tarde. ¿Sabes lo más alucinante que nos pasó? Esto no lo he contado. Lo más alucinante que nos pasó es que nosotros anunciamos el formato y la cantidad de periodistas que empezaron a opinar sin levantar un teléfono y llamarnos a nosotros que somos periodistas y que todo el mundo tiene nuestro teléfono. Y mucha gente me preguntaba: ¿Te ha molestado? No, me ha gustado. Porque esto no ha llegado al periodista, ha llegado a la persona. Hemos llegado mucho más allá de lo que pensábamos que íbamos a llegar. No ha llamado un periodista para decir 'Oye, ¿pero cómo va a ser el formato? ¿Qué duración? ¿Va a estar en prime time por la mañana? ¿En qué canal?' No. Dijeron: 'Oye, perdona, ¿esto de El mejor de la historia qué es? ¿Cómo se ha elegido? ¿

Van a estar los míos representados?' Con lo cual no impactamos sobre los profesionales, el formato impactó directamente sobre el espectador. Es lo mejor que nos ha podido pasar.