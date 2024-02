La discusión de Rafa Nadal con Pastor sobre los sueldos de hombres y mujeres: "¿Los mismos? No. ¿Para qué?"

laSexta emitió este miércoles la entrevista que Ana Pastor había hecho a Rafa Nadal en un especial de El Objetivo. La polémica decisión de aceptar la oferta de la Federación de Tenis de Arabia Saudí para convertirse en su embajador y su vuelta a las pistas tras su lesión centraron la charla. Sin embargo, otro asunto está copando la conversación social el día después.

En un momento dado, la periodista quiso saber la opinión que tenía el manacorí sobre la igualdad en el deporte, poniendo el ejemplo de la selección española de fútbol campeona del mundo. "Hasta qué punto invertir en el deporte femenino provoca que luego haya éxitos. Quizás eso no se haya tenido igual", reflexionó Pastor.

"Esto casi es una sensación personal. Se te nota incómodo cuando se habla", añadió la presentadora de Atresmedia. "Para nada. No soy hipócrita y no quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso", dijo Nadal.

La leyenda del tenis español defendió después que hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades para su desarrollo profesional, pero que luego cada uno debe tener un sueldo distinto en función de lo que genere. "La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos, ¿los mismos? No, ¿para qué?", dijo.

"Dime qué es ser feminista. Si feminista es opinar que un hombre y una mujer se merecen tener exactamente las mismas oportunidades, soy feminista", aseguró Nadal, a lo que Pastor espetó: "Es que claro, eso es ser feminista. Yo tengo un hijo y una hija y quiero que tengan las oportunidades. Luego que se las trabajen".

"Yo tengo una hermana, tengo madre...", añadía Nadal. "Pues eso es ser feminista", dijo Pastor a lo que él insistía: "Ese término se lleva a unos extremos que no... Claro que quiero la igualdad. Y la igualdad no reside en regalar. Reside en que si Serena Williams genera más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena estadios y genera más pues yo no quiero, por ser Rafa Nadal, ganar más que ella".

"Yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres. Lo que me molesta es que no crees que los premios deben ser iguales. En tenis, en la mayoría de eventos son prácticamente iguales porque en su momento hubo la oportunidad de que el tenis fuera visto y el tenis femenino gusta al mundo. Con lo cual, es muy popular y ganan mucho dinero. Yo en mi deporte he apoyado eso toda la vida", aseguró.

"El problema para mí es la discusión. Tú crees que yo pienso que un hombre por ser hombre tiene que ser más importante o ganar más que una mujer. ¿Estamos locos o qué?", continuaba. "Claro que desde el sector público hay que dar la misma oportunidad en infraestructuras, comienzos, patrocinadores, pero si me dices que el 50 del mundo tiene que ganar lo mismo que Djokovic, no es así, porque al final tenemos que decir que todo el mundo tiene que ganar lo mismo por decreto. Ese es otro debate que podemos tener".

