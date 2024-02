Ana Rosa Quintana estalla contra los que le llaman "zorra": "No me gusta. ¿Por qué me lo tienen que llamar?"

Ana Rosa Quintana: "Hoy me han llamado 'zorra' varias veces y no me gusta. ¿Por qué me lo tienen que llamar?"

La elección de Zorra como la canción que representará a España en Eurovisión se ha convertido en un debate nacional. No hay tertulia que no haya debatido sobre la canción compuesta por Nebulossa y que convenció al público del Benidorm Fest el pasado sábado en la final de la tercera edición del certamen.

Como era lógico, el asunto formó parte de la escaleta de TardeAR este lunes. Como bien recordó a sus espectadores Ana Rosa, la polémica viene por "el título y el contenido de la canción", si bien es cierto que, tal y como explicaron sus autores, su objetivo es "resignificar" el término para acabar con sus connotaciones peyorativas y machistas.

Más allá de esto, Zorra transmite un mensaje de empoderamiento no sólo de las mujeres, sino de todos los colectivos que se hayan podido sentir marginados o menospreciados. "Para nosotros, ser una zorra es estar liberada y que te dé igual lo que piensen de ti", explicaba la cantante María Bas en un vídeo emitido por el magacín.

"Para ellos, sentirse zorra es la historia de su vida", recalca la voz en off de la pieza de TardeAR, que también recuerda que María y Mark Dasuosa, su marido, crearon Nebulossa en 2018. "El hecho de que yo tuviese otro trabajo y me estaba dedicando a la música era como '¿dónde va esta mujer a su edad?'. 'Esta mujer está descuidando a sus hijos", declara ella.

Precisamente, este debate protagonizó un entretenido bloque del formato de Telecinco, en el que participó nuestro compañero Juanma Fernández. "¿Tú eres una zorra?", le dijo Ana Rosa en referencia a la camiseta que llevaba el fundador y director de BLUPER. "Yo creo que todo el mundo. ¿A ti no te han llamado zorra?", preguntó directamente a la presentadora madrileña.

"Pues a mí, hoy varias veces, y no me gusta. ¿Por qué me tienen que llamar zorra según llego a trabajar? Ahora mañana voy a ir al médico y me va a llamar zorra. Pues no", respondió para añadir. "Oye, que yo no me voy a asustar ya. Los que hemos vivido los ochenta, esto es más antiguo...".

La tertulia divertió a la audiencia por esa confrontación de opiniones porque, por ejemplo, Leticia Requejo dijo que "a mí, como persona joven, no me parece transgresor ni reivindicativo que en una canción de tres minutos y once segundos se diga 40 veces zorra". "Pues a mí si me lo parece", espetó el periodista de EL ESPAÑOL, a lo que Ana Rosa apuntó: "A mí me da igual que digan 'zorra' 40 veces, lo que no quiero es que me lo llamen a mí".

