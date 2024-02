Así cambió la letra de 'Zorra' desde su versión maqueta para poder reforzar su mensaje feminista

No estaba entre las quinielas de favoritos, pero el grupo Nebulossa dio el campanazo y, contra todo pronóstico, acabó proclamándose ganador de la tercera edición del Benidorm Fest. El dúo valenciano compuesto por María Bas y su marido, Mark Dasousa, se impuso a otras propuestas más potentes a priori como St. Pedro o Jorge González.

Ni ellos mismos pensaban que acabarían el sábado consiguiendo el billete para el Festival de Eurovisión que se celebrará el próximo mes de mayo en la ciudad sueca de Malmö. "Creíamos que íbamos a volver a casa con nuestros hijos y nuestra perra y, mira otra vez aquí", dijeron completamente en shock el matrimonio ante los medios de comunicación.

Su intención era "darse a conocer", sin embargo, tienen ahora por delante meses de preparación y promoción de cara a su participación en el Festival de la Canción. Y es que, ahora mismo, raro es el lugar de nuestro país en el que no se haya hablado de Zorra, la canción con la que Nebulossa representará a España. Esta banda de pop sintético ha conseguido que todo el mundo hable del tema en cuestión, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

[Manu Tenorio, contra 'Zorra' de Nebulossa: "Cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza..."]

A María y Mark no les importa que les lluevan las críticas. "No tenemos 20 años, nos la suda todo", dicen sin contemplaciones insistiendo que su canción viene a "resignificar" el término 'zorra' para acabar con la acepción machista y peyorativa del término. Pero si algo diferencia a esta canción de tintes ochenteros es porque su letra reivindica la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y del colectivo LGTBI.

Pero, como venimos diciendo en estas páginas, no a todo el mundo le agrada la letra de Zorra. De ahí la polémica y el debate. Sea por prejuicios o por la razon que sea, un sector de la sociedad no se siente identificada con lo que dice la canción. Pero a este matrimonio valenciano le da igual. "Son libres de opinar. Vamos a llevar este mensaje hasta el final de las consecuencias", insisten. La UER, por cierto, confirmó este lunes que el tema es "elegible" para el certamen.

La introducción del término 'empoderamiento'

Lo cierto es que Zorra fue uno de las 825 canciones que recibió RTVE en su preselección del Benidorm Fest. Sólo 16 pasaron el corte. La Corporación sabía desde el primer momento que el tema enviado por Nebulossa recordaba al Ay mamá que Rigoberta Bandini defendió en la primera edición del Benidorm Fest, y que pronto catalogaron como himno feminista.

Como ocurre con todos los proyectos, Zorra ha experimentado un proceso de evolución desde su 'nacimiento' hasta que María y Mark la interpretasen en el Palau d'Esports l'Illa de la ciudad alicantina el pasado martes en la primera semifinal. La letra inicial de la maqueta de la canción difiere ligeramente de la definitiva, con el objetivo de que su mensaje feminista cobrase mayor fuerza.

Como EL ESPAÑOL ha podido comprobar, algunos versos se han modificado. Por ejemplo, en esa primera versión se cantaba 'No soy tu zorra de postal' y en la terminada se elimina la negación para decir 'Soy una zorra de postal'. De la misma manera, en la última parte, el 'esa zorra que tanto temías se fue porque no soy tu zorra, zorra, zorra de postal' mutó a 'esa zorra que tanto temías se fue empoderando y ahora es una zorra de postal".

Como vemos, el concepto de empoderamiento no se encontraba en la letra que Nebulossa escribió en un primer momento. Además, en esa versión maqueta, el estribillo decía así:"Y es que lo mío es de manual / a mí ser zorra es lo normal / porque a mi todo me da igual / lapídame, si ya total / no soy tu zorra de postal".

'Zorra', de Nebulossa, representará a España en Eurovisión Juan M. Fdez

La versión definitiva dice lo siguiente: "Estoy en un buen momento / solo era cuestión de tiempo / voy a salir a la calle / a gritar lo que siento a los cuatro vientos". Otro aspecto que se ha modificado de la primera versión es la introducción de los coros 'zorra, zorra, zorra', que no existían en la maqueta y que hacen que la canción, de poco más de tres minutos, acabe por todo lo alto, pues Zorra no terminaba de arrancar en esa maqueta.

Esa reivindicación por la igualdad trascienden a la excéntrica puesta en escena del dúo synthpop Nebulossa. "Cuando tú te sientes humillada, maltratada, marginada, no es preciso que te llamen zorra. Yo me he sentido muchas veces así. Era una manera de escribir algo así para hacer un poco de terapia", reconocía María.

Lo cierto es que en RTVE no pueden estar más orgullosos de la candidatura española en Eurovisión, ya que, al final, Zorra trasladará el mensaje de que España es un país que, poco a poco, va dejando atrás los prejuicios. La radiotelevisión pública sabe el caramelo que tiene en sus manos y de ahí que vaya a ir con todo para hacer que esta historia traspase nuestras fronteras.

Precisamente, María Eizaguirre, directora de comunicación de RTVE anunciaba en Mañaneros que se van a realizar versiones de Zorra en otros idiomas: "En las próximas horas vamos a sacar el videclip con la traducción en inglés, pero hay encima de la mesa un montón de propuestas. Estamos trabajando con el alemán, italiano, sueco, y ahora lo que hay que ver es como, además, de la mera traducción hacemos otra cosa que creo que puede sorprender".

Sigue los temas que te interesan