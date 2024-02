Pedro Sánchez se moja sobre 'Zorra' para Eurovisión: "A la 'fachosfera' le hubiera gustado tener el 'Cara al sol"

Pedro Sánchez ha mostrado su apoyo rotundo a Zorra, el tema con el que Nebulossa se proclamó ganador de la tercera edición del Benidorm Fest y que representará a España en Eurovisión el próximo mes de mayo en la ciudad sueca de Malmö. Lo ha hecho este lunes en el programa de laSexta Al Rojo Vivo.

Después de repasar la actualidad política, que pasa por la ley de amnistía, Antonio García Ferreras no ha desaprovechado la oportunidad para conocer la opinión del presidente del Gobierno sobre la elección del público de este himno feminista compuesto por María Blas y Mark Dasousa.

"¿Se va a liar o no? Bueno, para una parte del país, sí. ¿Le gusta o no?", le ha preguntado al líder del Ejecutivo, que ha respondido sin problemas después de visionar, muy sonriente, el fragmento de la canción de Nebulossa. "A ver, sí. Me parece que el feminismo no solamente es justo, sino que además es divertido", ha dicho Sánchez.

"Este tipo de provocaciones tienen que venir necesariamente de la cultura. Entiendo que a la 'fachosfera' le hubiera gustado el Cara al sol, pero a mí me gusta más este tipo de canciones", ha añadido el dirigente del PSOE riéndose en clara alusión a las críticas que está recibiendo Zorra por parte de algunos sectores.

"Cara al sol en Eurovisión lo veo complicado", ha espetado Ferreras, que volvía a la carga para que Sánchez sacara su faceta como "crítico musical": "Muy ochentera, muy electrónica, ¿no?". "Sobre todo provocadora. Al final está hablando de cosas que compartimos una amplia mayoría de mujeres y de hombres".

🔴 Pedro Sánchez, sobre 'Zorra', la canción que va a representar a España en Eurovisión: "Entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gustan más este tipo de canciones" pic.twitter.com/NqBYLjj1jq — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) February 5, 2024

Como venimos analizando en estas páginas, Zorra es una canción que habla de feminismo, igualdad y empoderamiento de las mujeres y del colectivo LGTBI. De hecho, Nebulossa homenajea en su videoclip a Manuela Trasobares, la concejala tránsgenero que protagonizó un icónico momento en la televisión valenciana a finales de los 90.

El alegato positivo de Sánchez se une a una larga lista de mensajes de apoyo que ha recibido el dúo valenciano desde que Blanca Paloma les hiciese entrega del Micrófono de Bronce como flamantes ganadores del Benidorm Fest. Zorra también ha despertado críticas, pero ellos están completamente pasados de vuelta: "No tenemos 20 años. Nos la suda todo".

