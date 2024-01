Fani Carbajo de 'La isla de las tentaciones' da la sorpresa y anuncia que está embarazada: "Tengo ganas de llorar"

La isla de las tentaciones y todo lo que gira en torno a uno de los programas con más éxito de la televisión está dando mucho de qué hablar durante los últimos días. El estreno de la nueva temporada o la detención de uno de los exconcursantes por, presuntamente, violar a una menor han sido algunos de los motivos por los que el reality show ha vuelto a estar en boca de todos. Sin embargo, en las últimas horas, se ha dado a conocer una información que no ha dejado indiferente a nadie. Fani Carbajo, concursante de la primera temporada del programa, está embarazada de su actual pareja, Fran Benito.

La propia exconcursante ha sido la encargada de dar la noticia a sus seguidores. Eso sí, no lo ha hecho por redes sociales, como suele ser habitual en los creadores de contenido, sino a través de su canal de mtmad de Telecinco. Así, Fani ha dado a conocer la noticia que, tal y como ella misma ha confesado, más tiempo llevaba esperando. La exconcursante de La isla de las tentaciones será madre por segunda vez. En esta ocasión, el padre será Fran Benito, el joven con el Fani mantiene una relación sentimental desde hace meses.

En el vídeo, publicado en su canal de mtmad, se puede ver a Fani dando la noticia a su actual pareja y a su hijo Emilio. Muy nerviosa y emocionada, la exconcursante del programa ha trasladado a sus allegados los resultados de los análisis de la fecundación in vitro a la que se había sometido. Y es que, desde hace unos meses, la joven ha publicado cómo ha sido el proceso de intentar quedarse embarazada por medio de este método.

Fani y su pareja Fran Benito.

Tras un proceso muy largo y un gran número de pruebas, Fani puede presumir de que cumplirá su sueño junto a su pareja Fran Benito. "Tengo un bebé dentro de mí", le dice a su pareja al mismo tiempo que le entrega una caja con el test de embarazo positivo.

"Tengo muchas ganas de llorar y los sentimientos a flor de piel", ha expresado. Sin embargo, Fani no puede decir que haya sido una sorpresa para ella. Y es que, tal y como ha explicado, llevaba ya varias semanas experimentando cambios en su cuerpo y algunos síntomas como náuseas.

Fani se convirtió en una de las concursantes más polémicas de La isla de las tentaciones. La joven participó en la primera edición del programa junto a su pareja Cristopher, al que le fue infiel con uno de los solteros más polémicos del formato: Rubén.

Fani no dudó en sobrepasar los límites y cayó en la tentación. Un hecho que llevó a su pareja, Cristopher, a protagonizar uno de los momentos más míticos del programa. El joven abandonó la hoguera y salió corriendo por la playa al ya famoso grito de "Estefaníaaaaaaaaa".

Fani y su expareja Cristopher. Telecinco

En la hoguera final, Cristopher y Fani decidieron poner fin a su relación. Sin embargo, la joven tuvo que hacer frente a un plantón histórico. Y es que, tras confesar que quería abandonar el programa de la mano de su tentador Rubén, el joven futbolista decidió dejar plantada a Fani y abandonar el programa solo.

Tras abandonar el programa, la relación de Fani y Cristopher atravesó un gran número de "idas y vendidas". Finalmente, consiguieron apostar por su relación y llegaron a casarse. Sin embargo, su unión duró poco tiempo y ambos acabaron separándose.

En los últimos meses, la vida de Fani ha dado muchas vueltas. Tras pasar página con Cristopher, la joven conoció a la que es ahora su gran ilusión: su actual pareja Fran Benito. Él mismo ha asegurado en muchas ocasiones estar muy feliz con su novia y su hijo, Emilio, con quien ha sido muy fácil encajar. "Pensaba que me iba a costar un poco más", dijo sobre su relación con el hijo de su pareja.

Sin embargo, la realidad es que Fani no ha dejado de hablar de Cristopher en todo este tiempo. La influencer ha hablado en numerosas ocasiones sobre la relación que mantuvo durante diez años con su pareja y no ha dudado en sacar los trapos sucios.

"Además de mantenerlo y tener que luchar sola para sacar esta casa adelante, he tenido que aguantar cuernos y menosprecios en mi propia casa", relató en una ocasión la joven. Una vida muy diferente a la que vive en la actualidad con Fran, con quien está viviendo todo un sueño. "Hablo de Fran y se me pone una sonrisa porque no me falta de nada con este chico", aseguró.

